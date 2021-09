Anuncian nuevo libro para jóvenes de jueza Sonia Sotomayor

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Sonia Sotomayor continúa su exitosa carrera como escritora, ahora con un libro ilustrado sobre cómo ayudar a los demás.

Su libro Just Help! How to Build a Better World aparecerá el 25 de enero, anunció la editorial Philomel Books el viernes. Con ilustraciones de íngela Domínguez, Just Help se inspiró en el espíritu comunitario de la familia de Sotomayor.

Philomel, un sello de Penguin Young Readers, dijo que el libro guía a los lectores a través de un barrio donde todos contribuyen a mejorar el mundo y sus vidas.

Yo creo que los niños, con su energía, optimismo y creatividad, pueden arreglar muchos de los problemas que les legamos los adultos, dijo Sotomayor en un comunicado. Espero que mi libro, con las hermosas ilustraciones de íngela Domínguez, alentará a los niños a usar su poder para ayudarse mutuamente y empezar a cambiar sus comunidades.

Las obras anteriores de Sotomayor incluyen las memorias My Beloved World y los libros ilustrados Just Ask!: Be Different, Be Brave, Be You y Turning Pages: My Life Story, todos bestsellers.