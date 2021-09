Paquita la del Barrio recibe su Billboard junto a Bad Bunny

Paquita la del Barrio recibió el jueves su premio Billboard Trayectoria Artística acompañada por Bad Bunny, y juntos proporcionaron uno de los momentos más graciosos de la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina.

Cuando Paquita iba comenzar su discurso de aceptación, el micrófono le quedó muy alto y Bad Bunny, quien la había escoltado al escenario, regresó para acercárselo.

¡Eres un inútil!, le dijo ella de cariño, haciendo alusión a su grito de guerra ¿¡Me estás oyendo inútil!?. Bad Bunny se quedó cortés sosteniéndole el micrófono durante todo su discurso.

Muchas gracias a todos ustedes, a los Premios Billboard por distinguirme, por tomarme en cuenta, dijo la cantante mexicana con la voz entrecortada. Podría decir muchas cosas, pero creo que es mejor aguantárrselas y darles a ustedes todo lo mejor, lo mejor de la vida que es el cariño de todos nosotros.

Bad Bunny, Jhay Cortez, Prince Royce y Karol G estuvieron entre los primeros ganadores de la noche. Bad Bunny, que llegó a la gala como el principal finalista con 22 menciones en 13 categorías, compartió con Cortez el premio Hot Latin Song canción del año por Dákiti.

Gracia a todos los latinos, gracias a Puerto Rico, a Dios primeramente, a todas nuestras familias, a todos los que nos ayudaron a llegar aquí, los amo, dijo Cortez después de cantar el coro con Bad Bunny y el público entero.

Gracias siempre a todo el público por todo el apoyo, por apoyar la música que hacemos, gracias a todos los que trabajaron en este himno, expresó Bad Bunny. Gracias por siempre estar por nosotros y a ustedes que son los que nos dan este premio.

Prince Royce, en tanto, recibió el galardón a la canción tropical del año por su éxito Carita de inocente.

Esta canción llegó en un momento muy difícil para mí y para tantas personas y me ha traído tantas bendiciones, dijo tras un año y medio de pandemia. Que viva República Dominicana, que viva la bachata, agregó.

Momentos más tarde Karol G se alzó con el premio Hot Latin Song artista del año, femenino.

Estoy muy emocionada, muy feliz, dijo la cantante colombiana, ataviada en un elegante traje negro de Roberto Cavalli y el cabello suelto turquesa. Se lo voy a dedicar a mis nenas luchadoras que tumban prototipos, barreras, siempre, que se arriesgan. Gracias por seguirme, por escuchar mi música.

El premio artista del año, debut fue para Myke Towers.

Quiero dedicarle este premio a mi familia, dijo el rapero puertorriqueño. Pero en especial a todos esos chamaquitos que están soñando, que sepan que yo no estoy tratando de ser ejemplo, yo lo que estoy es persiguiendo mi sueño, así que hagan ustedes lo mismo escuchando su corazón siempre.

La ceremonia comenzó con Camila Cabello interpretando su nuevo tema Don™t Go Yet acompañada por una gran orquesta de músicos ataviados con esmóquins retro de chaquetas blancas. La estrella nacida en Cuba, en un pequeño atuendo negro con capas y brillantes, terminó su acto clamando por la libertad de su país natal: Ya no queremos patria y muerte sino patria y vida, dijo.

Momentos antes, en la alfombra roja, se había expresado feliz de participar por primera vez en la gala de los Billboard de la Música Latina.

Me siento en casa, estoy en mi hogar, en Miami. Mi primer idioma fue el español y ahora estoy cantando en español. Se siente una progresion muy natural, dijo Cabello en el especial de la alfombra de Telemundo.

Entre otras actuaciones, Juanes interpretó su versión rock del clásico de Joe Arroyo Rebelión con el look setentoso que ha lucido el último año y Carlos Rivera estrenó su nueva colaboración con Reik, Cuantas veces.

Carlos Vives y su hija Lucy Vives, acompañados por Mau & Ricky y un cuerpo de bailarines, interpretaron su éxito Besos en cualquier horario en un escenario tropical con una imagen de Santa Marta, Colombia como fondo. Era el debut de Lucy Vives en los escenarios.

Vamos a estar viendo algo un poquito histórico, dijo la debutante al llegar a la ceremonia, en la alfombra roja. Quiero realmente que se lo disfruten con nosotros lo más.

La banda mexicana Maná fue homenajeada con el primer premio Billboard ĺcono. Recibió el trofeo de manos de Black Eyed Peas, además de una ovación de pie de la audiencia.

Nos hemos divertido enormemente... y sigue siendo muy divertido esta carrera de Maná", expresó su vocalista, Fher Olvera.

Muchas gracias a los fans, ¡más de 35 años!, agregó el baterista Alex González, quien aprovechó para anunciar un único concierto que darán este año en Houston, Texas, con miras a salir de gira el próximo año.

Bad Bunny lidera la lista de finalistas de lejos gracias a sus álbumes El último tour del mundo, YHLQMDLG y Las que no iban a salir. Compite en categorías que incluyen artista y top latin álbum del año y Dákiti le valió seis menciones. El tema fue la primera canción en español que encabezó simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200.

Maluma le sigue con 11 menciones, J Balvin con 9, y con ocho estaban Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas.

Daddy Yankee será homenajeado con el tercer premio especial de la noche, el Billboard Salón de la Fama.

La ceremonia se transmite en vivo por Telemundo y su respectiva aplicación desde el Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida y cuenta con cuatro conductores: William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni. También puede verse por el canal Universo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica.

Maluma también logró seis menciones por una sola canción, su omnipresente remix de Hawái con The Weeknd, mientras que su álbum Papi Juancho, en el que está incluida Hawái, recibió dos. J Balvin obtuvo cuatro de sus nueve menciones por el tema Ritmo (Bad Boys for Life) con Black Eyed Peas y es finalista también en las categorías de artista y compositor del año.

Por su parte, Karol G obtuvo cinco menciones por Tusa con Nicki Minaj.

Anuel AA, Bad Bunny, Maluma, J Balvin y Ozuna se disputan el premio al artista del año.

Entre otros artistas que actuaban en la gala están La Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian Nodal, Carlos Rivera, Jhay Cortez, Joss Favela, Myke Towers, Natti Natasha, Nicky Jam, Prince Royce, Rauw Alejandro y Reik.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.

Coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año con Karol G, Daddy Yankee, Maná y Nicky Jam entre sus artistas invitados para conferencias.

___

La periodista de AP Berenice Bautista, en la Ciudad de México, contribuyó a este despacho.

___

En internet

https://www.telemundo.com/shows/premios-billboard