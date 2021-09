Bad Bunny, Jhay Cortez, Prince Royce ganan Premios Billboard

Bad Bunny, Jhay Cortez y Prince Royce fueron los primeros ganadores de la noche en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina.

Bad Bunny, que llegó el jueves a la gala como el principal finalista con 22 menciones en 13 categorías, compartió con Cortez el premio Hot Latin Song canción del año por Dákiti.

Gracia a todos los latinos, gracias a Puerto Rico, a Dios primeramente, a todas nuestras familias, a todos los que nos ayudaron a llegar aquí, los amo, dijo Cortez después de cantar el coro con Bad Bunny y el público entero.

Gracias siempre a todo el público por todo el apoyo, por apoyar la música que hacemos, gracias a todos los que trabajaron en este himno, expresó Bad Bunny. Gracias por siempre estar por nosotros y a ustedes que son los que nos dan este premio.

Prince Royce, en tanto, recibió el galardón a la canción tropical del año por su éxito Carita de inocente.

Esta canción llegó en un momento muy difícil para mí y para tantas personas y me ha traído tantas bendiciones, dijo tras un año y medio de pandemia. Que viva República Dominicana, que viva la bachata, agregó.

La ceremonia comenzó con Camila Cabello interpretando su nuevo tema Don™t Go Yet acompañada por una gran orquesta de músicos ataviados con esmóquins retro de chaquetas blancas. La estrella nacida en Cuba, en un pequeño atuendo negro con capas y brillantes, terminó su acto clamando por la libertad de su país natal: Ya no queremos patria y muerte sino patria y vida, dijo.

Momentos antes, en la alfombra roja, se había expresado feliz de participar por primera vez en la gala de los Billboard de la Música Latina.

Me siento en casa, estoy en mi hogar, en Miami. Mi primer idioma fue el español y ahora estoy cantando en español. Se siente una progresion muy natural, dijo Cabello en el especial de la alfombra de Telemundo.

Los Premios Billboard de la Música Latina prometen un gran espectáculo con la participación de luminarias que incluyen a Carlos Vives, Juanes, Karol G, Marc Anthony y Rosalía.

Bad Bunny lidera la lista de finalistas de lejos gracias a sus álbumes El último tour del mundo, YHLQMDLG y Las que no iban a salir. Maluma le sigue con 11 menciones, J Balvin con 9, y con ocho están Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas.

Pero tres artistas ya tienen trofeos asegurados: el grupo Maná, que será homenajeado con el primer premio Billboard ĺcono; Daddy Yankee, con el premio Billboard Salón de la Fama; y Paquita la del Barrio, con el premio Billboard Trayectoria Artística. Todos tendrán además números musicales en la gala.

La ceremonia se transmite en vivo por Telemundo y su respectiva aplicación desde el Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida y cuenta con cuatro conductores: William Levy, Gaby Espino, Pedro Fernández y Maite Perroni. También puede verse por el canal Universo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica.

Bad Bunny compite en categorías que incluyen artista y top latin álbum del año, mientras que su éxito con Jhay Cortez Dákiti le valió seis menciones. Dákiti fue la primera canción en español que encabeza simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Global Excl. US 200.

Maluma también logró seis menciones por una sola canción, su omnipresente remix de Hawái con The Weeknd, mientras que su álbum Papi Juancho, en el que está incluida Hawái, recibió dos. J Balvin obtuvo cuatro de sus nueve menciones por el tema Ritmo (Bad Boys for Life) con Black Eyed Peas y es finalista también en las categorías de artista y compositor del año.

Por su parte, Karol G obtuvo cinco menciones por Tusa con Nicki Minaj.

Anuel AA, Bad Bunny, Maluma, J Balvin y Ozuna se disputan el premio al artista del año.

Entre otros artistas que actuarán en la ceremonia están La Banda MS de Sergio Lizárraga y Christian Nodal, Carlos Rivera, Jhay Cortez, Joss Favela, Myke Towers, Natti Natasha, Nicky Jam, Prince Royce, Rauw Alejandro y Reik.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.

Coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año con Karol G, Daddy Yankee, Maná y Nicky Jam entre sus artistas invitados para conferencias.

