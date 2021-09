Muchos migrantes haitianos son liberados en EEUU

contradicen las declaraciones realizadas la víspera por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien viajó a la ciudad y prometió una respuesta rápida.

Si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás deportado, tu viaje no tendrá éxito y estarás poniendo en peligro tu vida y la de tu familia, afirmó Mayorkas en una conferencia de prensa el lunes.

El DHS, en respuesta a solicitudes de comentarios sobre las liberaciones en territorio estadounidense, dijo el miércoles que los migrantes que no son enviados de regreso inmediatamente a Haití podrían quedar detenidos o ser puestos en libertad con una notificación para comparecer ante una corte de inmigración o para reportarse ante un funcionario de inmigración, dependiendo del espacio de custodia disponible.

El gobierno de Biden ha reiterado que nuestras fronteras no están abiertas, y las personas no deberían realizar este peligroso viaje, indicó la agencia en un comunicado. Los individuos y familias están sujetas a las restricciones fronterizas, incluyendo la expulsión.

En tanto, México ha comenzado a retirar por vía terrestre y aérea a los migrantes haitianos acampados en la frontera con Estados Unidos, informaron las autoridades el martes, lo que representa un nuevo nivel de apoyo a Washington, toda vez que el enorme campamento se erige como un desafío humanitario y político para Biden.

La Casa Blanca es objeto de fuertes críticas de ambos partidos. Los republicanos afirman que las políticas del gobierno de Biden llevaron a los haitianos a creer que se les daría asilo. Los demócratas, por su parte, expresan su indignación después que esta semana se viralizaron imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que utilizaban tácticas agresivas contra los migrantes.

Los inmigrantes han descrito un proceso selectivo en el campamento en el que las personas reciben boletos de colores para cuatro categorías: Hombres solos, mujeres solas, mujeres embarazadas y familias con hijos pequeños, comentó McMullen. La gran mayoría de los inmigrantes que él y otros activistas han entrevistado y que han sido liberados en territorio estadounidense han sido familias con niños pequeños y mujeres embarazadas.

Alrededor de 200 migrantes fueron liberados el lunes en Del Río. Unos 50 de ellos, en su mayoría haitianos y muchas mujeres embarazadas o con niños pequeños, abordaron un autobús rumbo a Houston, desde donde se trasladarían vía aérea a distintos puntos del país. El colectivo Val Verde Border Humanitarian Coalition organizó el alquiler del autobús y les entregó a los inmigrantes un almuerzo con sándwich y galletas.

Después de llegar inicialmente con su familia a San Antonio, Veillard espera que eventualmente pueda llegar a la ciudad de Nueva York para vivir con su hermana. Aceptará cualquier trabajo que pueda encontrar para mantener a su creciente familia.

Veillard y su esposa salieron de Haití hace cuatro años y habían estado viviendo en Brasil, hasta que comenzaron su viaje hacia Estados Unidos en junio pasado, recorriendo buena parte del trayecto a pie.

No sé cómo me sentiré mañana, pero en este momento me siento afortunado, manifestó.

___

Verza informó desde Ciudad Acuña, México, y Spagat desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, y Evens Sanon en Puerto Príncipe, Haití, contribuyeron a este despacho.