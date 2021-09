Mayorkas "horrorizado" por imágenes de campamento migrante

Fotos y video de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos usando las riendas de cuero de su monta para amenazar a migrantes haitianos junto a la frontera con México desataron el martes expresiones de indignación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien un día antes había tratado de justificar la situación durante una visita al sur de Texas.

Mayorkas dijo que estaba "horrorizado por las imágenes que han sido ampliamente difundidas en redes sociales y han causado indignación de legisladores, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. En las imágenes se ve a algunos de los agentes a caballo que utilizan sus animales para mover a la fuerza e impedir el paso de los migrantes, como si arrearan ganado, y provocándolos en al menos una ocasión.

"Cualquier maltrato o abuso de un migrante es inaceptable, dijo Mayorkas en una entrevista con la cadena CNN. Las fotos que he visto me perturbaron profundamente.

Esto es contrario a todos los valores que tratamos de inculcar en nuestro pueblo, dijo Mayorkas.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos investiga el incidente, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado emitido la noche del lunes.

El anuncio se produjo horas después que el secretario se presentó junto con el jefe de la Guardia Fronteriza Raul Ortiz para discutir las gestiones para despejar un campamento de miles de haitianos que se instaló recientemente en la pequeña ciudad de Del Río y sus alrededores.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo a los reporteros el martes que discutiría la situación con Mayorkas. Lo que vi representado de esos individuos a caballo tratando a seres humanos de la forma en que lo hicieron fue horrible, dijo. Y yo respaldo plenamente lo que está ocurriendo ahora, que es una investigación a fondo sobre lo que sucedió exactamente allí. Pero un ser humano jamás debería ser tratado de esa forma. Y estoy sumamente perturbada al respecto.

La controversia suma una nueva complicación a una situación de por sí complicada para el gobierno de Biden, que enfrenta críticas de muchos aliados por enviar rápidamente a haitianos de regreso a su atribulado país en apego a una orden de salud pública sin darles una oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.

Los videos y fotos fueron tomados en días recientes en Del Rio y sus alrededores y muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza confrontando a los haitianos a lo largo del rio Grande cerca de un puente fronterizo donde se han congregado miles de migrantes en días recientes con la esperanza de ingresar al país.

Videos de The Associated Press y otras organizaciones de prensa muestran a un agente agitando sus riendas de forma amenazadora, pero sin azotar a nadie.

A una pregunta sobre lo que algunos vieron como el uso de látigos contra los migrantes, Ortiz dijo que los agentes estaban trabajando en condiciones difíciles y caóticas y tratando de controlar a sus caballos. No sabemos quiénes son los migrantes y quiénes los contrabandistas, les dijo a reporteros e insistió en que la agencia investigaba lo ocurrido.

Mayorkas entonces intervino para explicar que los agentes no usaban látigos. Para garantizar el control del caballo, se usan riendas largas, pero vamos a investigar los hechos para asegurarnos de que la situación es como entendemos y, si es algo diferente, responderemos como corresponda.

Video y fotografías que han sido revisados por la AP parecen confirmar que los agentes no usaban látigos al momento de confrontar a los migrantes en las riberas del río Grande.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki dijo que las imágenes eran horribles, aunque admitió que no tenía toda la información.

He visto parte de las imágenes. No tengo todo el contexto. No puedo imaginarme en qué contexto eso sería apropiado, les dijo a los reporteros.

También hubo críticas del Congreso, incluyendo el representante demócrata Bennie Thompson, quien preside la Comisión de Seguridad Nacional en la cámara baja. Thompson llamó a Mayorkas a tomar medidas inmediatas contra los responsables.

Pelosi, en tanto, dijo que los reportes de maltrato y el uso de lo que parecen ser látigos es algo profundamente perturbador y también hizo un llamado a una investigación.

Se debe tratar a todos los migrantes que buscan asilo de acuerdo con la ley y con la decencia básica, dijo.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir operaciones internas, dijo que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario no había visto el video antes de la conferencia de prensa del lunes.

A peguntas sobre las fotos y el video en una audiencia del senado el martes, Mayorkas dijo que el asunto ha "estado en mi cabeza desde que los vio, aunque no estaba claro a cuáles se refería.

Quedé horrorizado al ver las imágenes y esperamos conocer los hechos que surjan de la investigación y tomaremos medidas si esos hechos así lo requieren, dijo. No toleramos ningún maltrato o abuso de un migrante. Punto.