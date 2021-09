Mayorkas "horrorizado" por imágenes de campamento migrante

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el martes que las imágenes donde agentes fronterizos a caballo parecían arrear a los migrantes que intentaban cruzar la frontera sur lo horrorizaron, pero no llegó a declarar que la situación en la frontera era de crisis.

Mayorkas dijo al canal de cable CNN que cualquier maltrato o abuso de un migrante es inaceptable, y añadió que las fotos que he visto me perturbaron profundamente. Pero no declaró explícitamente que reflejaran maltrato o abusos, y prometió que habría una investigación.

Esto es contrario a todos los valores que tratamos de inculcar en nuestro pueblo, dijo Mayorkas, y añadió que el departamento enfrentará la situación con todas sus fuerzas una vez realizada la investigación.

La Oficina de Responsabilidad Profesional, que encabeza la investigación, enviará personal a vigilar la situación en la población fronteriza de Del Rio, Texas, donde han ingresado miles de migrantes haitianos que huyen de una situación inestable en su país y tratan de entrar a Estados Unidos desde México.

Se ha expulsado a más de 6.000 migrantes haitianos y de otros países de un campamento en Del Río, y Mayorkas aseguró que habrá un cambio drástico en el número de migrantes en los próximos dos a cuatro días a medida que continúa el proceso de expulsión.

El aumento reciente de la migración en la frontera ha incitado a los republicanos a redoblar sus ataques al gobierno por lo que consideran su incapacidad de resolver una crisis en la frontera. Pero en CNN, Mayorkas se negó a calificar la situación de crisis, y dijo que se trata de una situación desgarradora y un reto tremendo.

De ninguna manera minimizo el problema humanitario que presenta, pero quiero decir claramente que sí tenemos un plan para enfrentarlo, aseguró.

Mayorkas dijo que 600 empleados de Seguridad Nacional se han trasladado a Del Río. Dijo que pidió ayuda al Departamento de Defensa para realizar una de las expulsiones más rápidas y de mayor envergadura de migrantes y refugiados de Estados Unidos en las últimas décadas.

En declaraciones en Del Río el lunes, Mayorkas advirtió a los haitianos que no vengan a Estados Unidos. Dijo que una extensión temporaria de la medida que protege a los haitianos de la deportación caducó el 29 de julio y no se aplica a los migrantes nuevos.

Si vienes a Estados Unidos ilegalmente, serás devuelto. Tu viaje no tendrá éxito y pondrás en peligro tu vida y la vida de tu familia, dijo.