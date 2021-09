Emmy: Mj Rodríguez viste verde azulado, Porter alas negras

Michaela Jaé Mj Rodriguez lució un Versace Atelier vintage en verde azulado en un homenaje al viejo Hollywood, con el cabello fluyendo por su espalda, y Billy Porter eligió un elegante traje negro con alas para posar en la alfombra roja de los premios Emmy el domingo por la noche.

Una semana después del espectáculo de la moda en la Gala del Met en Nueva York, el glamour volvió a los Emmy. Hubo looks en rosa suave y amarillo, minis llamativos con lentejuelas brillantes, y Nicole Byer con un impresionante vestido morado sin tirantes que seguramente le merecerá un lugar entre las mejor vestidas.

Muchos, incluidas Kate Winslet y Cecily Strong, optaron por el clásico negro, esta última con una hendidura alta y un gran escote. El negro no es el estilo de Cedric the Entertainer. El conductor de la velada caminó por la alfombra roja en bloques de color azul claro.

Porter sacudió sus mangas aladas ante las cámaras.

Yo SOY el hada madrina. Aquí hay un tema, dijo Porter haciendo alusión a su reciente papel en Cinderella (Cenicienta).

Mientras tanto, O-T Fagbenle lució un traje tradicional nigeriano rojo con detalles negros de una marca de Lagos, Sofisticat.

Byer vistió un traje morado hecho a la medida de Christian Siriano. Les agradeció a todas las mujeres que vinieron antes que ella por romper las barreras de la alta costura para las mujeres de talla grande, y lo hizo con un look sin tirantes con capas transparentes que fluían hasta el suelo.

¿Y qué se puso el mismísimo Ted Lasso? Jason Sudeikis, sin el característico bigote de su personaje, mostró sus calcetines Eazy-E bajo un traje de terciopelo azul claro de Tom Ford.

Es como mantener todo en perspectiva, dijo.

Su compañera de reparto, Hannah Waddingham, parecía una diosa en un vestido rosa claro de una sola manga.

Rodriguez combinó su vestido con 71 quilates de diamantes de Bulgari con el objetivo de mezclar el viejo Hollywood con el nuevo, dijo.

La pandemia puso freno a los Emmy el año pasado, pero la moda volvió ante una multitud mucho menor de espectadores. Keri Russell lució un vestido de alta costura de Zuhair Murad en rosa malva con plumas alrededor del dobladillo de la espalda y capa.

Anya Taylor-Joy, quien siempre luce como una estrella de otra era en la alfombra roja, llevaba un vestido de alta costura Dior amarillo pálido en satén con la espalda al descubierto, un dramático abrigo de ópera amarillo y un cuidadoso peinado rizado recogido.

Es como una pintura, dijo Andrea Lavinthal, directora de estilo y belleza de People. Todo en ella es tan glamoroso y elegante.

Kathryn Hahn combinó un traje de pantalón negro sin tirantes con un cinturón ultra ancho y un llamativo collar de joyas blancas y verdes. Taraji P. Henson no decepcionó con un elegante look negro adornado, y el pelo recogido en un moño.

Tengo bolsillos, señaló. Eso siempre ayuda.

Conocido por sus trajes estampados y de colores llamativos, RuPaul llevó una chaqueta cruzada negra sobre un pantalón blanco con patrón de remolino. Bowen Yang, de Saturday Night Live, caminó en un par de botas plateadas de plataforma.

Pero la tendencia de la noche fue el color, color y más color.

Yara Shahidi mantuvo sus joyas al mínimo mientras giraba con un vestido de princesa verde esmeralda de Dior, mientras que Kaley Cuoco optó por un look amarillo neón de Vera Wang.

Otro atuendo destacado: Michaela Coel con un top bandeaux amarillo brillante y una falda a juego. Issa Rae lució un traje de malla blanco de Aliette con una silueta sencilla, deportiva e impactante.

Hubo otros looks notables, como Cynthia Erivo con un vestido de sirena Louis Vuitton de cuero blanco con dobladillo de plumas en azul y verde; Angela Bassett en un Greta Constantine negro que abrazaba su cuerpo con un volante rosa brillante de arriba a abajo; y Elizabeth Olsen con el privilegio único de lucir un look blanco diseñado por The Row, la marca de sus hermanas gemelas Mary-Kate y Ashley.

Realmente amamos todos los colores brillantes y atrevidos, dijo Lavinthal. Se sintió como una caja divertida de Crayola. Ciertamente se sintió festivo. Es bueno que no haya sido este regreso tímido a la alfombra roja. La gente pareció entusiasmada con eso.

Lavinthal también elogió a los hombres: Dan Levy en un traje azul cobalto de Valentino y Kenan Thompson en rosa se unieron a Sudeikis, Cedric y otros que dejaron la idea de un esmoquin negro.

Seth Rogan se vistió de naranja, dijo. Parecía otoño. Solo necesitaba algunas hojas.

Julee Wilson, directora de belleza de Cosmopolitan, dijo que se quedó sin aliento cuando vio a Coel con su look amarillo de Christopher John Rogers, pero luego el delineador de ojos a juego simplemente lo llevó a otro nivel.

Y agregó: Su pelo rapado fue el signo de exclamación. Creo que es tan poderoso ver a estrellas como ella y Cynthia Erivo lucir básicamente calvas en la alfombra roja y seguir triunfando.

Erivo es conocida por sus diseños de uñas, y por supuesto trajo un juego de largas garras blancas. No estaban súper adornadas, pero me encantó que combinaran con su cabello platinado, que a su vez coordinó con su vestido blanco.

Wilson dijo del atuendo de Taylor-Joy: ¡Santo Hollywood! Atinó su look por excelencia del viejo Hollywood de la cabeza a los pies. Fue todo perfección. No puedo dejar de mirar su atrevido labial carmesí. Es el toque perfecto contra su piel y su vestido monocromáticos.