José González plantea grandes interrogantes en Local Valley

El compositor y guitarrista José González llevó sus inquietudes sobre el futuro a su álbum Local Valley, en el que incluye canciones en inglés, sueco y, por primera vez, español.

González comenzó a hacer música después de estudiar biología molecular en la universidad. Hacía investigación sobre virus y llevaba dos años en el doctorado cuando publicó su primer disco y esto lo llevó a dedicarse de lleno a la música.

Pero su interés por la naturaleza no terminó ahí. En Local Valley las guitarras acústicas son protagonistas y las letras existenciales en canciones como Visions, The Void o el tema que da título al álbum, sobre un mundo polarizado, nos permiten sentirnos conectados con la tierra al tiempo que nos plantean grandes interrogantes.

Son temas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, dijo el músico sueco de padres argentinos en una entrevista por videollamada desde Gotemburgo. Cómo podemos colaborar para que esto sea un mundo bueno para nosotros y las próximas generaciones.

González, quien este año se presentó como artista invitado en un especial de National Geographic en YouTube por el Día de la Tierra, dijo que su activismo medioambiental tuvo un impacto en el álbum, pues es algo que considera un tema urgente y tangible ante el impacto de la pandemia.

Quiero que la gente pueda reflexionar sobre su estado, sobre nuestro estado como humanidad, señaló. Me ha interesado mucho no sólo la naturaleza, sino nosotros en conjunto con la naturaleza... Tenemos el riesgo de destruir nuestro futuro.

Los padres de González llegaron a Suecia como exiliados de la dictadura militar, pues todos los que eran de izquierda tenían que irse de casa, dijo el artista. Emigraron primero a Brasil con su hermana, que por ese entonces tenía 2 años, y después recibieron asilo en el país europeo.

Llegaron y hacía frío, pero estaban muy contentos con la tranquilidad de acá, dijo González, quien durante la entrevista se encontraba caminando por un parque de su ciudad.

En casa, sus influencias musicales fueron la trova cubana de Silvio Rodríguez y la bossa nova brasileña de Caetano Veloso y Joí£o Gilberto.

Paco de Lucía me inspiró mucho en un momento cuando mi hermana estaba bailando flamenco y me preguntó si yo no podía tocar, agregó. Diría que sería la base, porque es la música que escuchaba de joven, pero después cuando entré a la adolescencia estaba tocando punk y hardcore.

Músicos como Nick Drake y Cat Power se sumaron más tarde a su léxico musical. Finalmente creó un sonido personal en álbumes como Vestiges & Claws de 2015 e In Our Nature de 2007.

En Local Valley González incluyó una versión de Line of Fire de Junip, la banda de rock que tiene con Tobias Winterkorn, lanzado originalmente en su álbum homónimo de 2013. Mientras que Honey Honey parafrasea la canción Music On My Teeth del álbum Knock Knock de DJ Koze, en la que González estuvo como invitado.

Experimenta con la caja de ritmos en Swing y Lasso In, al tiempo que interpreta en sueco Tjomme y En stund pí¥ jorden. La primera es un tema suyo acústicamente relajante pero con letras duras acerca de muchachos que hablan sobre el fin del mundo y hacen una ideología alrededor de eso, dijo. En stund pí¥ jorden, original de la música sueca-iraní Laleh, es una canción acerca de la muerte, creada tras el fallecimiento de su madre.

Es una canción muy bella y con ese tema pesado lo hizo de un modo muy aliviante, de un modo que yo diría humanista, dijo González.

Contrastantemente también incluyó Lilla G, un tema que le cantaba a su hija cuando era bebé. Su hija tiene ahora tres años y medio y un hermanito recién nacido. La portada de Local Valley fue diseñada por la pareja de González, Hannele Fernstrí¶m, y está inspirada en diseños textiles.

González estará de gira por Estados Unidos presentando las canciones de Local Valley, junto al cantautor Rufus Wainwright. Unfollow The Rules In The Local Valley Tour comienza el 20 de septiembre en Kansas City, Missouri, y continúa en octubre en ciudades que incluyen Chicago, Minneapolis, Detroit, Washington, Boston y Nueva York.

En noviembre seguirá por Europa con presentaciones en París, ímsterdam, Berlín, Londres y Bruselas, entre otras ciudades. Los detalles para la adquisición de boletos están disponibles en su página web.