Emmys: Expertos de AP favorecen a "The Crown" y "Ted Lasso"

¿Se siente afortunado, señor Mandalorian? ¿Qué tal usted, duque de Hastings? Los Premios Emmy tienden a presentar un grupo ecléctico de contendientes, más ahora que las nuevas plataformas han ampliado el alcance y la sofisticación de la televisión.

Versiones de ciencia ficción y épicas de cómics han saltado de la pantalla grande a la chica, dando lugar a enfrentamientos como la aventura espacial The Mandalorian con la comedia de época británica Bridgerton. WandaVision de Marvel compite con el drama sobre abuso sexual I Will Destroy You.

En su segundo año, The Mandalorian empató con The Crown como la serie con mayor número de nominaciones, 24, y se siente un respeto cada vez mayor al género por parte de la academia televisiva. Pero el récord de Game of Thrones puede ser profético: no superó a sus mejores rivales de drama hasta la quinta temporada.

Hablando de predicciones, los periodistas de entretenimiento de The Associated Press Lynn Elber y Mark Kennedy ofrecen aquí las suyas para la 73ra edición de los Emmy, que se transmitirá en vivo este domingo por la cadena CBS.

SERIE DE DRAMA

Nominadas: The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid™s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, This Is Us.

ELBER:

Debería ganar: This Is Us. Han pasado 15 años desde que ganó una cadena (24 de Fox en 2006), y la serie de NBC ha sido la única nominada de los canales convencionales los últimos años. Su narración matizada sobre raza, clase y sexualidad en la vida cotidiana no debería ser excepcional, pero lo es.

Ganará: The Crown. A medida que la saga sobre de la familia real británica entraba en la era moderna de Carlos-Diana, su ojo de cerradura imaginario se volvió aún más descarado y cautivador. Además, tiene a Gillian Anderson como una Dama no tan de Hierro.

KENNEDY:

Debería ganar: Lovecraft Country conquistó a la cultura pop en agosto y ayudó a llevar más allá la conversación social iniciada por el asesinato de George Floyd con una mezcla única de terror, drama de época de ficción, personajes históricos reales, fantasía, ciencia ficción y comentario social.

Ganará: The Crown. Muy real, muy inglesa, muy grandiosa. No quiero agitar las aguas. No se pongan nerviosos. Ignoren a Estados Unidos y prepárese para celebrar la sórdida infelicidad de los británicos muy ricos y aislados.

SERIE DE COMEDIA

Nominadas: black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method, Pen15, Ted Lasso.

ELBER:

Debería ganar: Ted Lasso. Un mundo enfermo, cansado y cínico necesitaba un descanso, y el entrenador Lasso y su alegre optimismo llegaron con suficiente ingenio y toques de humor burdo para evitar que nos diera un subidón de azúcar.

Ganará: Ted Lasso. Porque no podemos soportar más decepciones.

KENNEDY:

Debería ganar: Hacks está escrita de una manera aguda y satírica y examina brillantemente la brecha generacional. Además, es protagonizada por una de nuestras grandes actrices en la cumbre de su proeza, Jean Smart.

Ganará: Ted Lasso. De ser un éxito inesperado a una serie que conquistó al mundo, esta historia de un disruptor estadounidense en Inglaterra tiene un alma dulce y una dosis de empatía. Es como esas galletitas que Ted le trae a su jefe todas las mañanas. Inglaterra puede ganar el mejor drama, pero la corona de la comedia es de Estados Unidos.

ACTRIZ, SERIE DE DRAMA

Nominadas: Uzo Aduba, In Treatment; Olivia Colman, The Crown; Emma Corrin, The Crown; Elisabeth Moss, The Handmaid™s Tale; Mj Rodriguez, Pose; Jurnee Smollett, Lovecraft Country.

ELBER:

Debería ganar: Aduba. No habíamos querido el número de un terapeuta desde que el doctor Melfi convenció a Tony Soprano de que soltara sus problemas emocionales. Aduba ganó dos premios Emmy como la presa Crazy Eyes y un tercero como la legendaria Shirley Chisholm. Otro para ella, por favor.

Ganará: Corwin. Al desafiar el cuento de hadas de Lady Di fijado en el imaginario público, Corwin crea hábilmente a una joven encantadora pero voluble que aceptamos en los términos del drama. Y la memoria de la difunta Diana sigue siendo poderosa.

KENNEDY:

Debería ganar: Colman. ¡Todos aclaman a la reina! No ganó un Emmy el año pasado como una reina Isabel II fantásticamente espinosa, un descuido de lo más desafortunado, me atrevo a decir, pero debe hacerlo este año. Debe, digo.

Ganará: Corrin, impulsada por el continuo interés de la prensa en la princesa Diana, derrotará a su coprotagonista, la reina (venganza apropiada). Ya ganó un Globo de Oro este año y se espera que continúe esa racha.

ACTOR, SERIE DE DRAMA

Nominados: Sterling K. Brown, This Is Us; Jonathan Majors, Lovecraft Country; Josh O™Connor, The Crown; Regé-Jean Page, Bridgerton; Billy Porter Pose.

ELBER:

Debería ganar: Majors. Su vulnerabilidad e intensidad coincidieron con la descripción visceral de racismo y otros horrores de la serie. (Un momento aquí para honrar al fallecido Michael K. Williams, coprotagonista nominado como actor de reparto).

Ganará: O™Connor. Sea o no su versión irresponsable, egocéntrica y privilegiada del príncipe Carlos fiel a la vida real, O™Connor actúa con una honestidad magnética. Su angustioso pas de deux con la Diana de Corwin sella el trato.

KENNEDY:

Debería ganar: Brown. Ya obtuvo un Emmy como Randall Pearson en This Is Us, pero merece más. Su papel de hermano-padre-hijo inseguro es un retrato amorosamente cómico y dramáticamente empático.

Ganará: O™Connor. Su interpretación del príncipe ligeramente desconcertado, taciturno y espantosamente tímido, siempre con las manos en los bolsillos, es asombrosa. El verdadero Carlos debería sorprenderlo entregándole el Emmy.

ACTRIZ, SERIE DE COMEDIA

Nominadas: Aidy Bryant, Shrill; Kaley Cuoco, The Flight Attendant; Allison Janney, Mom; Tracee Ellis Ross, black-ish; Jean Smart, Hacks.

ELBER:

Debería ganar: Smart. Ha sido dama de honor de los Emmy en 10 ocasiones como actriz de reparto o invitada y ha recibido tres trofeos. Pónganla en un papel protagónico tragicómico y sencillamente se luce.

Ganará: Smart, sin duda. Su victoria, tras la de la ganadora de 2020 Catherine O™Hara por Schitt™s Creek, muestra que conseguir el respeto de una industria que desprecia a las actrices mayores es fácil: sé brillante.

KENNEDY:

Debería ganar: Smart.

Ganará: Con suerte, los votantes del Emmy captaron el fuerte amor de esta temporada a Smart, quien ganó un Emmy por última vez en 2008 luego de tener victorias consecutivas en 2000 y 2001. Hacks está hecha para ella: es inteligente y abrasiva pero vulnerable. Además, acaba de cumplir 70 años. Démosle un regalo de cumpleaños.

ACTOR, SERIE DE COMEDIA

Nominados: Anthony Anderson, black-ish; Michael Douglas, The Kominsky Method; William H. Macy, Shameless; Jason Sudeikis, Ted Lasso; Kenan Thompson, Kenan.

ELBER:

Debería ganar: Macy. Su papel como un desastre tragicómico y tambaleante de patriarca empobrecido fue sólo uno más de sus personajes indelebles. ¿No es suficientemente heroico, academia? O tal vez lo hace parecer demasiado fácil.

Ganará: Sudeikis. Sí, hay un elenco de pícaros e intrigantes que lo apoyan, pero la presunción de la serie depende de que Sudeikis le dé al personaje honestidad y encanto sin chupar medias, y lo logra.

KENNEDY:

Debería ganar: ¿Saben quién más es honesto y encantador? Anderson en black-ish. ¿Y saben qué más? Nunca ganó un Emmy como el padre adorable y un poco loco de la serie. Ha sido nominado seis veces por su personaje siempre fresco y cercano, pero no ha ganado. Es hora de que lo haga.

Ganará: En un año en el que se premia la dulzura y la compasión, Sudeikis es el beneficiario. La segunda temporada de Ted Lasso se aleja de su papel de ancla, pero la temporada debut es toda Sudeikis, un encantador pez fuera del agua. Denle a ese hombre un Emmy y esperemos que esta vez se vista para la ocasión.

SERIE LIMITADA

Nominadas: I May Destroy You, Mare of Easttown, The Queen™s Gambit, The Underground Railroad, WandaVision.

ELBER:

Debería ganar: I May Destroy You. La fatídica noche de una joven negra en Londres desencadena un drama provocativo y poco convencional que se colmó de premios y convirtió a su creadora y estrella Michaela Cole en la voz de una generación.

Ganará: The Queen™s Gambit. Una producción elegante, el intrigante escenario del campeonato mundial de ajedrez y la destacada actuación de Anya Taylor-Joy se combinan para darle a la historia sobre el paso a la adultez una estrategia ganadora.

KENNEDY:

Debería ganar: I May Destroy You, que explora la cuestión del consentimiento sexual en la vida contemporánea. Potente, impredecible, provocativa y fascinante, fue lo mejor en la televisión este año, sin duda.

Ganará: Mare of Easttown. La opción más segura es un drama criminal aburrido con mucha actuación de método, atuendos desaliñados y trabajo de acento. Digna también es la elegante The Queen™s Gambit, pero la actuación estelar de Kate Winslet como Mare eleva a su monótono personaje de detective a la victoria.