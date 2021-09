Banco Mundial cancela estudio empresarial tras investigación

al tratar de atraer inversiones.

El estudio clasifica a los países en función de factores como qué tan sencillo o gravoso es registrar una empresa, hacer cumplir legalmente un contrato, resolver una quiebra, obtener una conexión eléctrica u recibir permisos de construcción.

Timothy Ash, estratega senior de estrategia soberana de mercados emergentes en el administrador de renta fija BlueBay Asset Management, dijo que no puede sobrestimar la importancia del informe Doing Business para los bancos y empresas que intentan evaluar el riesgo en un país en particular.

Cualquier modelo cuantitativo de riesgo país ha incorporado esto a las calificaciones, afirmó. El dinero y las inversiones se asignan al dorso de esta serie.

Agregó que, si un analista de un banco o una agencia calificadora hubiera hecho lo que se alega, apuesto a que serían despedidos y estarían sujetos a una investigación regulatoria.

China es el tercer accionista más grande del Banco Mundial después de Estados Unidos y Japón.

Los cambios realizados por los analistas que prepararon el informe de 2018 elevaron la clasificación de China en siete lugares hasta llevarla al puesto 78, según la investigación. Otros cambios afectaron las clasificaciones de Azerbaiyán, Emiratos írabes Unidos y Arabia Saudí.