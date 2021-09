Ecuador: marchas y protestas contra suba en combustibles

Una protesta nacional convocada por la principal central sindical de Ecuador en rechazo al aumento en el precio del combustible terminó con marchas y sin incidentes de consideración en algunas de las principales ciudades del país andino.

Cientos de trabajadores, estudiantes y representantes de movimientos sociales desfilaron desde el centro norte de la capital hasta el centro histórico capitalino con pancartas como Abajo gobierno de derecha, No al alza de los combustibles, entre otras, y en medio del sonido de tambores y vuvuzelas.

El dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, Mesías Tatamuez, expresó que esta marcha es para reclamar derechos y no para destruir a nadie... se trata de empujar al país para que vayamos adelante, pero no para destruir al país, mientras que su colega dirigente Nelson Erazo dijo que es el gobierno nacional el que no ha querido recibir a los trabajadores, a los sectores sociales y al movimiento indígena para debatir cuáles son las alternativas a la crisis que estamos atravesando.

Protestas de menor magnitud, con marchas y bloqueos de calles, se produjeron también en ciudades como Cuenca y Guayaquil.

El presidente Guillermo Lasso, con menos de cuatro meses en el poder, señaló que vivimos en un país diverso, intercultural y plurinacional. El cambio se logra con diálogo pacífico, no con paros liderados por intereses personales. El bienestar de los ecuatorianos es lo primero.

La principal exigencia es la eliminación del aumento en el precio de la gasolina que pasó de 1,49 dólares el galón el año pasado a 2,39 este mes y del diésel, uno de los más usados por el transporte público y el transporte pesado, de 1,05 a 1,65 dólares.

La convocatoria empezó con bloqueos de algunas vías en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde los agricultores exigen al gobierno que fije un precio oficial para el arroz, mientras que en Chimborazo un grupo de taxistas obstaculizó algunas vías de la ciudad de Riobamba, en el centro andino del país.

Esta es la segunda protesta convocada por el Frente en los menos de cuatro meses que lleva en el gobierno el presidente Guillermo Lasso. La primera no tuvo mayor eco.

Ecuador registró en octubre de 2019 duras protestas indígenas y sociales que se prolongaron por casi dos semanas y derivaron en saqueos a locales comerciales y en un ataque a la Contraloría, que terminó incendiada. Esas manifestaciones se iniciaron en rechazo al incremento del precio de los combustibles decretado por el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.