Trabajadores uruguayos marchan por deterioro laboral

que 650.000 ocupados (de 1,300.000 trabajadores registrados en la seguridad social) ganan por debajo de 25.000 pesos líquidos (aproximadamente 550 dólares), un ingreso considerado pobreza monetaria si dos personas viven de él en un mismo hogar.

Desde el año pasado se incrementó el deterioro de los salarios sumergidos, se perdieron unos 30.000 puestos de trabajo y mucha gente declaró que no sale a buscar empleo, señaló Bai a The Associated Press.

En Uruguay, las empresas, el gobierno y la representación de los trabajadores acuerdan en un Consejo de Salarios los ingresos legislando. En estos días la Cámara de Empresas propuso contratar trabajadores pagando 70% del laudo.

El discurso del gobierno no está concentrado en el salario real sino en la desocupación, en que haya más puestos de trabajo, pero no por el nivel salarial. Están más alineados con las cámaras empresariales, piensan que el estado debe retraerse y el equilibrio lo encuentra el mercado, dijo el politólogo Antonio Cardarello a la AP.

La pandemia provocó un efecto de estar del lado del gobierno. Ahora hay un cambio de postura en el apoyo, advirtió Cardarello. La popularidad de Lacalle Pou viene bajando según varios sondeos. La seguridad era un tema que preocupaba a la población, pero hoy los temas económicos importan más, explicó el investigador y docente.