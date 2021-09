Relato revela el cariño de Tennessee Williams por Italia

que sufría en Estados Unidos por ser gay. Vivió temporadas en Italia durante varios años después de la Segunda Guerra Mundial y escribió a menudo acerca de las pasiones y las confrontaciones entre los estadounidenses y los italianos, en obras teatrales como The Rose Tattoo (La rosa tatuada) o la novela The Roman Spring of Mrs. Stone (La primavera romana de la señora Stone).

Robert Bray, director y fundador del Tennessee Williams Annual Review, señaló que el cariño de Williams por Roma obedecía en parte a razones muy personales: Su pareja, Frank Merlo, era de ascendencia siciliana y se hizo muy amigo de la actriz italiana Anna Magnini, protagonista de la versión cinematográfica de La rosa tatuada. Bray dijo que Williams quedó deslumbrado con la sexualidad de los jóvenes italianos y con la sencillez de las relaciones entre los hombres comparado con Estados Unidos, donde eran más reprimidos.

La mujer del verano, no obstante, pinta la imagen de un país que se recupera de la guerra, en la que los estadounidenses ya no son bienvenidos. Y se pregunta qué pasó con esa gente que parecía más dulce que la de otros países.

Esta es una dimensión de Williams que sospecho que la mayoría de los lectores no conocían, comentó el director de Strand Andrew Gulli. Pensamos en Tennessee Williams como el coronista de una grandeza diluida, la angustia y la debilidad, pero sus viajes y sus relaciones reflejan un observador versátil de cómo el resto del mundo veía la política exterior de Estados Unidos.

En una carta que le envió al crítico de teatro del New York Times Brooks Atkinson en 1948, Williams expresó preocupación por las condiciones de vida de los italianos y transmitió inquietudes que hoy se podrían aplicar a Afganistán.

Honestamente, pareciera que el 70% de los italianos fuesen mendigos y prostitutas, familias que viven en edificios sin techo en ciudades bombardeadas como Nápoles, escribió Atkinson.

