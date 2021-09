Jessica Chastain redime a Tammy Faye

han mezclado en otras ocasiones lo surreal con lo dolorosamente real.

Me gustan los personajes que están desfasados con el mundo, dijo Showalter. Creo que Tammy Faye es realmente persuasiva en esa forma. Ella era esta especie de chiste, pero el tiempo ha sido muy generoso con ella. Hemos podido ver hacia atrás y darnos cuenta que era una persona mucho más auténtica de lo que muchos reconocen.

La película abarca tres décadas y algunos cambios de estilo muy drásticos. Esto la convirtió en un reto particular para el departamento de maquillaje encabezado por Linda Dowds, no sólo para lograr la evolución física de Messner, sino para mantener los estilos extravagantes sin que fueran exagerados.

Revisamos las sutilezas y buscábamos que menos fuera más, a pesar de que hay mucho más, dijo Dowds.

Hay algunos personajes que usan el maquillaje como una máscara, agregó Dowds. Tammy decía que no tenías que ser simplón para ser cristiano. Ella nunca entendió porqué la gente se burlaba de su estilo. Ella decía ˜esta soy yo, esto es lo que me hace feliz, cuando me siento mal me pongo un poco más™.

La actuación, extravagante y empática, ha puesto inmediatamente a Chastain en la conversación de los Premios de la Academia. Ha estado nominada dos veces antes, pero nunca ha ganado. También amplió un viaje espiritual para Chastain, uno que incluye la película cósmica y existencial de Terence Malick The Tree of Life. Los pasajes religiosos, las pinturas de Madonnas y la música de Bach que Malick le dio, los considera un curso sobre amor con una base espiritual y de fe que nunca había tenido en mi vida.

Está claro que Chastain siente una conexión particular y protectora con Messner, una mujer incansablemente optimista y al final de cuentas con buen corazón que logró ascender en el mundo predominantemente controlado por hombres de medios exageradamente comerciales. En parte era una ingenua engañada, una víctima inocente, y en parte una colaboradora culpable de su caída.

Lo que Chastain admira más y con lo que probablemente conecta más es con la franqueza de Messner, ella es quien es. Esta actitud es similar a la forma en la que Chastain, quien creció humildemente en Sacramento, California, ha tratado de navegar en la industria cinematográfica. Ha sido una defensora de las mujeres, incluyendo la realización de The 355 (Agentes 355), un thriller de espías con un ensamble encabezado por mujeres. Chastain ayudó a realizarlo como productora cuando se dio cuenta de la falta de una película de acción similar. También es productora de Tammy Faye.

Tammmy Faye se aproximaba a todo con un: Vamos a pasarla bien. Creo que quizá así es como intento tratar de ver las cosas, digo, siempre estoy al pie del cañón, dijo Chastain, riendo. Simplemente sé que todo es posible, quizá sólo lo estamos viendo desde el ángulo incorrecto. Quizá no sea posible con una vieja fórmula o con reglas viejas. Así que hagamos algo más y hagámoslo posible.

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP