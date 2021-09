Papa: no cabe la política en cuanto a si Biden debe comulgar

El papa Francisco declaró el miércoles que los obispos católicos deben tratar a los políticos que apoyan el aborto con compasión y ternura, no con censura, y advirtió que no deben dejar que la política intervenga en la cuestión de si esos políticos deben recibir la comunión o no.

Francisco habló con los periodistas a bordo de un avión de Alitalia mientras viajaba a Roma desde Bratislava, después de concluir una gira de cuatro días por Hungría y Eslovaquia. Una de las preguntas fue sobre el debate en la Iglesia católica estadounidense de si al presidente estadounidense Joe Biden y a otros políticos se les debe negar la comunión debido a sus posturas sobre el aborto.

Los obispos estadounidenses han acordado redactar un documento doctrinal que muchos de ellos esperan que reprenda a los políticos católicos, incluido Biden, por comulgar a pesar de que apoyan el derecho al aborto.

Francisco se negó a responder sí o no, afirmando que no conocía lo suficiente el caso de Estados Unidos. Sin embargo, repitió que el aborto es un homicidio y que los sacerdotes católicos no pueden dar la eucaristía a alguien que no está en comunión con la Iglesia. Citó que ese sería el caso de un judío, de alguien que no está bautizado o de quien se ha apartado de la Iglesia.

Lo más importante, dijo, es que los sacerdotes y obispos deben responder pastoralmente y no políticamente a cualquier problema que se les presente. Afirmó que deben usar el estilo de Dios para acompañar a los fieles con cercanía, compasión y ternura.

¿Y qué deben hacer los pastores?, preguntó Francisco. Ser pastores, y no estar condenando y condenando, agregó.

Francisco recordó casos en los que la Iglesia se aferró a un principio por motivos políticos y que terminó mal. Citó la condena a Giordano Bruno por presunta herejía durante la época de la Inquisición. Bruno fue quemado en la hoguera en el Campo dei Fiori de Roma.

Siempre que la Iglesia, para defender un principio, no lo hizo pastoralmente, ha tomado partido político, añadió Francisco. Si un pastor deja la pastoralidad de la Iglesia, inmediatamente se convierte en político.