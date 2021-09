Alanis Morissette critica documental "Jagged" como "salaz"

ella pudo sentir todo el trabajo, todos los matices que entrañaba. Y de nuevo, dio mucho de su tiempo y de su esfuerzo para hacer esto y creo que la película realmente habla por sí misma.

Morissette se encuentra actualmente de gira y se presentará en Cincinnati, Ohio, el miércoles.

He decidido no asistir a ningún evento relacionado con esta película por dos razones: una es que estoy de gira en este momento. La otra es que, al igual que muchas ˜historias™ y biografías no autorizadas a lo largo de los años, esta incluye implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos, dijo Morissette. Si bien hay belleza y algunos elementos de precisión en esta/mi historia, sin duda, en última instancia, no apoyaré la versión reductiva de otra persona de una historia demasiado matizada como para ellos entenderla y contarla.