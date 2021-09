Reapertura de 3 shows de Broadway marca un nuevo amanecer

Sabemos cuándo se detuvo. Pero, ¿cuándo se reinició?

Uno de los debates recurrentes entre los amantes del teatro ha sido lo que significaría el regreso de Broadway después de que la pandemia mundial cerrara el teatro en vivo en marzo de 2020.

¿Fue cuando Bruce Springsteen dio su concierto el 26 de junio? ¿Con el estreno de la obra Pass Over el 22 de agosto? ¿O cuando dos grandes musicales, Hadestown y Waitress, volvieron a recibir público en sus teatros el 2 de septiembre?¿Será cuando reabra el emblemático stand de boletería TKTS?

Para los productores de tres grandes espectáculos, The Lion King" ("El rey león"), Hamilton y Wicked, la respuesta es el martes, cuando los anclajes espirituales del éxito del Broadway moderno vuelven a encender sus luces.

The Lion King, Hamilton y Wicked decidieron reabrir juntos el martes a principios de mayo, después de que el entonces gobernador de Nueva York Andrew Cuomo eligiera el 14 de septiembre como fecha para que Broadway comenzara a recibir nuevamente al público a plena capacidad.

Creo que en realidad no me parecerá real hasta que tengamos una audiencia frente a nosotros, dijo L. Steven Taylor, quien interpreta a Mufasa en The Lion King. Es un elemento tan importante para esto, y especialmente, creo, después de todo lo que hemos pasado.

Aunque algunos otros espectáculos se han inaugurado mientras tanto, el regreso del trío el martes, así como el del longevo musical Chicago, es una señal importante de que los shows más valiosos de Broadway han vuelto, a pesar de la presión y la incertidumbre de la propagación de la variante delta.

El mundo tiene que volver a comenzar. Simplemente tiene que hacerlo. Ya no podemos sostener esto, dijo Sharon Wheatley, una actriz veterana en Come From Away, que reanuda sus funciones en Broadway el 21 de septiembre.

Los titulares de boletos de los tres megaéxitos deben demostrar que están completamente vacunados con una vacuna autorizada por la FDA o la OMS y usar mascarillas en todo momento, excepto cuando coman o beban en áreas designadas.

Los actores de Broadway como Wheatley dicen que están ansiosos por volver al escenario después de más de un año de espera, y confían en que los expertos en salud harán que el proceso sea seguro.

Es un poco como cuando estás en un avión y hay turbulencias, dijo la actriz. Tengo que confiar en el piloto, tengo que confiar en los controladores de tráfico aéreo. Me siento nerviosa, pero tengo que entender que yo no sé tanto como esta gente.

Hamilton, que debutó hace seis años, Wicked, que abrió hace 17 y The Lion King, hace 23, forman la base del Broadway moderno, virtualmente inmunes a las recesiones, los cambios en el turismo y rivales.

Para el martes, planearon reaperturas escalonadas: 7 p.m. para Wicked en el Teatro Gershwin y 7:30 p.m. para The Lion King en el Teatro Minskoff. Hamilton abrirá a las 8 p.m. en el Teatro Richard Rodgers. Los tres se abren a plena capacidad.

Se anticipa la asistencia del compositor de Wicked Stephen Swartz, la directora de The Lion King Julie Taymor y el creador de Hamilton Lin-Manuel Miranda, cada uno visitando su respectivo teatro para darle la bienvenida al público.

Otra señal de que Broadway está regresando a la normalidad también puede verse el martes con la reapertura del famoso stand TKTS en el corazón de Times Square, donde los visitantes pueden obtener boletos con descuento para Broadway y el circuito off-Broadway para el mismo día o el día siguiente.

Es un gran paso adelante, dijo Victoria Bailey, directora ejecutiva del Theatre Development Fund, una organización sin fines de lucro que administra el stand. Que se abra y sea un símbolo para la gente de que el teatro está regresando.

Bailey dice que el regreso de Broadway no será como un destello de luz sino más bien como un regulador de intensidad con un aumento paulatino hasta alcanzar la audiencia normal. Sabremos mucho más en dos o tres semanas, pero no puedes nadar a menos que puedas empezar a dar brazadas de perro.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó el martes como una gran noche para el regreso de la ciudad.

Esto es realmente emocionante. Se trata de quiénes somos como neoyorquinos. Somos la capital de las artes y la cultura. Broadway y todas las artes y la cultura de esta ciudad expresan la vida, la energía, la diversidad y el espíritu de Nueva York. Está en nuestro corazón y en nuestra alma, dijo en una conferencia de prensa virtual el martes.

La cantante y compositora Sara Bareilles, quien escribió la música del musical The Waitress, acompañó a de Blasio en la conferencia y calificó la reapertura como un día mágico para la comunidad teatral.

La periodista de AP Michelle L. Price contribuyó a este despacho.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.