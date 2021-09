Exposición de moda del Met tiene la mirada en el presente

muchos parches, muchas piezas, muchos colores.

Todos los vestidos están organizados como si fueran parches de ese edredón, 12 secciones representan diferentes cualidades emotivas de la moda estadounidense: nostalgia, pertenencia, delicia, alegría, maravilla, afinidad, confianza, fortaleza, deseo, certeza, consuelo y consciencia.

Pero cada sección tiene un número de subcategorías que exploran más estas emociones. Bolton los llama árboles de palabas. Y, por ejemplo, hay una parte de afirmación en la que el diseñador de Brooklyn Shayne Oliver, de 33 años, de Hood By Air, contribuye con un vestido sin género y Christian Siriano, uno de los defensores de la diversidad de cuerpos en la moda, contribuye con tres vestidos negros de satén, exactamente iguales pero hechos para diferentes tallas y géneros.

La sección de confianza incluye un traje completo de encaje hecho por Rihanna y su marca Savage X Fenty, parte de una colección que fue una celebración de individualidad y autoexpresión.

Otro nuevo aspecto de la muestra es que cambiará a lo largo del tiempo, con diseñadores y objetos en rotación. Es la primera vez que hacemos una exposición viva que irá cambiando a lo largo del año, dijo Bolton. Eventualmente será más completa de que lo que es ahora.

Esto también permitirá que la exposición sea más ágil para responder a eventos y fuerzas externas. Quería que fuera un reflejo de dónde estamos ahora, un reflejo de la época, del espíritu del tiempo, en vez de un reflejo de la historia, dijo.

El expresivo léxico de la exposición surgió de dos inspiraciones, dijo Bolton. Durante el movimiento Black Lives Matter, una de las cosas que aprendimos fue el poder del lenguaje, indicó. Así que eso era algo que estuve pesando. Y después, al hablar con muchos jóvenes diseñadores, al oírlos hablar sobre su trabajo, es muy emotivo su vocabulario y su retórica.

Y a pesar de esto, agregó, la moda estadounidense es pocas veces descrita como emotiva. En vez de eso se suele describir con términos para ropa deportiva: simplicidad y practicidad, por ejemplo. Pero la moda estadounidense siempre ha sido emotiva, así que quería crear un nuevo vocabulario.

Aunque Bolton subrayó que este léxico no busca ser definitivo: Es realmente comenzar una conversación, más que nada.

In America: A Lexicon of Fashion se inaugura el 18 de septiembre. La segunda parte, In America: An Anthology of Fashion, abrirá el 5 de mayo. Ambas concluyen el 5 de septiembre de 2022.