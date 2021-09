Arturo Chacón convierte álbum de mariachi en obra familiar

El álbum de mariachi de Arturo Chacón De mi casa a tu casa se volvió un asunto muy familiar, con la participación de su esposa, la soprano Venetia María Stelliou, y de su hijo Arturo. El tenor mexicano buscó mantener la tradición al tiempo que renovaba canciones clásicas como Cielito lindo, México lindo y querido e incluso Las mañanitas.

El mariachi es muy cercano a la música lírica, a la ópera, dijo Chacón en una entrevista por videollamada desde Montreal. Se canta con instrumentos acústicos en cantidades fuertes, es casi como una orquesta un mariachi, se canta sin micrófono y se cantan notas bastante difíciles.

Este no es el único punto en común que encuentra entre el mariachi y la ópera. También están los sentimientos a flor de piel con los que se interpretan ambos géneros. De hecho, Chacón le acredita al mariachi que le haya ido tan bien en la ópera.

La música mexicana, la música ranchera y bravía tiene ese color romántico de valor, de mucho sentimiento que (en) la ópera eso es exageradísimo, tiene que acentuarse siempre el sentimiento y cantarse con una emoción fuertísima, dijo. Eso se me dio naturalmente gracias al mariachi.

El lanzamiento de De mi casa a tu casa se hace en dos partes. La primera, estrenada por Chacón el pasado viernes, incluye 11 versiones de canciones como A mi manera, México lindo y querido, Cielo rojo, Recuérdame y A la orilla de un palmar. La segunda abarca otras 11 que fue lanzando desde septiembre de 2020, y que se integrarán al álbum a partir de este viernes. Estas últimas también se encuentran disponibles como sencillos en Spotify y YouTube Music, en el perfil de Chacón.

Chacón empezó a cantar mariachi desde pequeño y a los 6 años ganó su primer concurso de canto interpretando México lindo y querido, canción que eligió como carta de presentación de la nueva mitad de su álbum.

Estoy feliz de por fin sacar esta canción en formato profesional de estudio, dijo.

Lo acompañan mariachis de Cancún y mariachis de la Ciudad de México convocados por Javier Alfaro, con quien había colaborado en el álbum De México para el mundo. Al igual que muchos proyectos realizados en pandemia, el álbum se grabó a distancia, con la ayuda del arreglista e ingeniero Guillermo Corchado.

Es impresionante, dijo Chacón. No sabía si se podía y también no confiaba en mí mismo de poder grabar en mi casa sin ir a un estudio... pero por suerte se nos dio.

De ahí el título De mi casa a tu casa, que también es un guiño a Cielito lindo, cuya letra dice: De tu casa a mi casa, cielito lindo, / no hay más que un paso.

Chacón invitó a su hijo de 10 años a la canción Te traigo serenata, un tema compuesto por el tenor en el que también tiene como invitado a su amigo Julio Ramírez, de la banda mexicana Reik, tocando la guitarra.

Le dije ˜¿quieres cantar conmigo esa última parte?™ y se emocionó. Ya después como que le dio un poquito de pena, dijo sobre su hijo Arturo. Pero cuando lo hicimos en vivo, la presentamos en un Facebook Live, se aventó y la cantó junto conmigo y hasta se fue a un agudo, con mucho valor.

Con su esposa, la soprano canadiense Venetia María Stelliou, interpreta la canción griega Poso Lipame, cuyo título significa cuánto lo siento. La canción de arrepentimiento por el tiempo perdido sin estar con un ser querido es conocida desde la década de 1940 y popularizada por la cantante griega Sofia Vembo. La lanzaron para el Día de Muertos del año pasado.

Se la dedicamos a mi suegro que estaba muy malito, con muchos años de una enfermedad y acaba de fallecer, dijo Chacón sobre su suegro, quien murió a principios de agosto. Ahí no hubo arrepentimiento porque en vida se la regalamos la canción y fue algo que significa mucho para mi familia poder cantarla.

Es la primera vez que se canta con mariach", agregó. "Mi mariachi me hizo un gran arreglo y quedó preciosa.

Chacón también incluyó el tema Recuérdame de la cinta de Pixar Coco, que se convirtió en una favorita de su familia.

Me encanta la película. La fuimos a ver al cine creyendo que iba a ser una caricatura, mi niño tenía 6 o 7 años cuando salió y la vimos juntos y me acuerdo todavía los sollozos, se me puso a llorar en el pecho en el cine, contó.

Después trató de cantársela a su hijo, pero la emoción no se lo permitía. El mismo Chacón lloraba al interpretarla, hasta que un día lo logró y publicó un video en YouTube que fue muy bien recibido por sus seguidores. Pero la versión de la canción de cuna de Recuérdame, originalmente interpretada por Gael García Bernal, dura muy poco, así que cuando la pensó incluir en su álbum decidió unirla con la versión más animada que interpreta Marco Antonio Solís.

A Las mañanitas, que dijo que le encantaría que fuera dedicada en futuros cumpleaños de sus fans, le trató de dar un toque retro parecido a las grabaciones de Pedro Infante, Jorge Negrete o Javier Solís, en las que se inspiró para el álbum. Mientras que con la clásica ranchera A la orilla de un palmar logra conmover a los escuchas con su historia sobre una niña que, con toda su inocencia, cuenta que lo ha perdido todo, incluso a sus padres.

Es una de las pocas canciones mexicanas que ha trascendido hacia el mundo operístico. La cantan en concierto con orquesta grandes, dijo Chacón. Alfredo Kraus era una de las canciones que más interpretó en conciertos... Si tú la escuchas por primera vez con el maestro Kraus, creerás que es una canción española o una canción antigua, pero es una canción mexicana ranchera.

La fotografía de la portada, en la que Chacón aparece montado sobre un caballo con traje de charro, se tomó en un rancho donde se imparten clases de mariachi a niños en Miami, donde vive.

El cantante, quien es originario de la norteña Ciudad Obregón, Sonora, planea celebrar esta semana el Día de la Independencia de México en familia con una carne asada. Su álbum es perfecto para escucharse por estos días, pero espera que los fans vuelvan a él en otras ocasiones.

Que sea un álbum que se escuche todo el año, no sólo en las fiestas patrias, porque como sabes fue saliendo en diferentes ocasiones del año y todas las canciones son atemporales, dijo.