Justin Bieber hace un regreso triunfal a los VMA de MTV

Los Premios MTV a los Videos Musicales 2021 recibirán una dosis de fiebre Bieber por primera vez en seis años.

Justin Bieber regresará al escenario de los VMA ” como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés ” para un evento repleto de estrellas que se transmitirá en vivo el domingo desde el Barclays Center de Nueva York a las 8 de la noche locales (0000 GMT). La ceremonia retoma su formato presencial luego que el año pasado se realizó mayormente de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Bieber encabeza este año la lista de nominados con siete menciones que incluyen video del año por POPSTAR y artista del año. La última vez que subió al escenario de los VMA fue en 2015, cuando interpretó What Do You Mean?

Entre otros artistas que actuarán están Lil Nas X, Camila Cabello, Chloe, Kacey Musgraves, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly y Doja Cat, quien también fungirá como la conductora de la noche.

Los presentadores incluyen a Billy Porter, Conor McGregor, 50 Cent, Fat Joe, Megan Fox, Ashanti, Rita Ora, Simone Biles y Travis Barker.

Megan Thee Stallion le sigue a Bieber como la segunda más nominada de la noche, con seis candidaturas. BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y Olivia Rodrigo, postulada por primera vez, tienen cinco cada uno.

Bieber y Megan Thee Stallion competirán por el premio al artista del año con Ariana Grande, Doja Cat, Rodrigo y Taylor Swift.

Los Foo Fighters actuarán y recibirán el premio ícono Global, un honor entregado por primera vez en los VMA.

El premio reconoce a un artista o banda cuya carrera incomparable y su impacto e influencia continuos han mantenido un nivel único de éxito mundial en la música y más allá. Anteriormente se presentó en los Premios MTV Europe Music. Ganadores previos incluyen a Queen, Eminem y Whitney Houston.

La banda de rock compuesta por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee tocará en los VMA por primera vez desde 2007.

El espectáculo se transmitirá simultáneamente por los canales CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 y The CW Network.