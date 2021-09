Jiménez va de lleno al mariachi en "México de mi corazón II"

Natalia Jiménez le canta a México por segunda ocasión en su álbum de mariachi México de mi corazón II, para el cual trató de ser lo más fiel posible a la música regional.

En esta producción, que le sigue a su álbum en vivo de 2019 México de mi corazón, la cantante española buscó ceñirse más a la instrumentación tradicional del mariachi y la música regional mexicana, a diferencia del primero en el que tiene pianos, campanas y coros.

Siento que el primero, como carta de presentación de qué es lo que yo quería hacer, estaba súper bien, porque se nota que eso es a dónde estaba encaminada, dijo Jiménez en una entrevista por videollamada desde Miami. (Pero) yo quería meter un poco de esa seriedad del mariachi, la sobriedad, de sentirme segura de mí misma, de que yo puedo hacer un disco de regional que es más sobrio en ese sentido.

El jueves, un día antes del lanzamiento del álbum completo, estrenó el sencillo Mi ego con Joss Favela, una canción sobre el dolor de ver a un ex que ha superado una relación terminada. Tras años de conocerse y encontrarse en conciertos y programas de televisión, Jiménez le pidió a Favela que participara en el álbum y él no sólo aceptó, sino que escribió una nueva canción.

Le tomé la palabra y sí funcionó, dijo la cantante. Si tienes un artista como Joss Favela en el disco está increíble que haga él la canción, porque es un excelente compositor.

Y éste no es el único invitado. Con Gerardo Ortiz interpreta Fuiste mía, mientras que por primera vez canta con la estrella del regional mexicano Ana Bárbara. La canción que eligió para ella es la clásica de despecho No me amenaces de José Alfredo Jiménez, pues siente que refleja a su colega.

Está genial porque ella es así, ella es un viejononón, es una mujer súper fuerte... canta bien, y compone, y es guapa, es alta, lo tiene todo, ¡es un bicharraco!, dijo Jiménez. Creo que las dos nos apreciamos mucho la una a la otra, siempre que nos vemos nos celebramos.

Te quedó grande la yegua la interpreta en solitario, al igual que Cielo rojo, una de sus canciones favoritas del mundo mundial que dice que pide siempre que ve un mariachi. En su versión trató de darle un toque ligeramente español, con unas castañuelas al principio y un poco de copla en su interpretación.

Siento que como española al final tengo yo una manera de cantar las cosas que es diferente, dijo la exvocalista del grupo La Quinta Estación. Copleo un poco el mariachi... Es como una interpretación mucho más profunda.

Al igual que con muchos otros proyectos, la pandemia hizo que el tiempo de preparación del álbum, producido por Sergio Lizárraga, se prolongara. Pero para Jiménez, fue beneficioso.

Al final me ha venido mejor que nos tardáramos porque han pasado un montón de cosas increíbles que han hecho que sea mucho mejor el disco, dijo.

Una de estas mejoras es que pudo grabarlo en el estado central de Guanajuato. Tras presentarse en la Feria de León, Guanajuato, antes de la pandemia, Jiménez pensó en hacer el álbum en el estado, pues no quería grabar encerrada en un estudio, y colaboró con el gobierno local para filmar todos los videos del álbum en locaciones como el Templo Expiatorio de León, el pueblo mágico Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Salvatierra, Dolores Hidalgo y viñedos cerca de San Miguel de Allende.

También todas las canciones están grabadas en estos pueblos, dijo Jiménez. Guanajuato es la cuna de José Alfredo Jiménez, es la cuna de la mexicanidad, en Dolores Hidalgo se dio el grito (de Independencia), destacó.

Con el lanzamiento del disco, Jiménez estrenará todos los videos del álbum. Todos el vestuario que luce en ellos fue creado por el diseñador Benito Santos.

La portada del álbum, en tanto, fue creada por el despacho Hula Hula de Cha!, integrante de la banda de rock mexicana Fobia. Es un guiño al México de antaño con el que Jiménez quiso evocar los LPs de artistas como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. En ella, la cantante aparece viendo al horizonte con un sombrero blanco y grandes aretes dorados.

Está muy chula, súper retro, dijo. Estoy muy contenta porque se ha hecho todo, todo en México; no ha habido nada que sea de fuera.

México de mi corazón II se adentra un poco en la música norteña en Renunciación, con el dúo Los 2 de la S. Esta canción fue la única grabada en la ciudad de Mazatlán, ya que sus invitados estaban de gira. Jiménez dijo que fue una de las canciones más exigentes por las notas agudas que tuvo que alcanzar.

El mariachi que acompañó a Jiménez en el álbum es el Mariachi Internacional CHG. Colaboraron por primera vez en León el año pasado y ahora la acompañan en sus presentaciones en la gira estadounidense de la Banda MS de Sergio Lizárraga, para la cual es invitada especial en algunas fechas. (Con la Banda MS también canta en el disco Qué bueno es tenerte).

Son buenísimos, ¡buenísimos!, dijo Jiménez sobre el Mariachi CHG. Ahora vinieron desde Guadalajara en su camioneta, divinos, hasta el Madison Square Garden en Nueva York... Han estado conmigo en Washington, han estado conmigo en Houston, han estado en San Antonio y van a venir a Las Vegas ahora que tenemos este fin de semana concierto.

Próximamente, Jiménez se presentará en Phoenix y San Diego.