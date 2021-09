Calendario de estrenos de otoño, de "Venom" a "King Richard"

Una lista de películas notables que se estrenarán este otoño boreal:

9 de septiembre:

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali (Netflix): Un documental que narra la amistad entre la leyenda del boxeo y el líder de los derechos civiles.

10 de septiembre:

The Card Counter (en cines): Oscar Isaac interpreta a un jugador profesional y exmilitar que se encuentra con un joven (Tye Sheridan) decidido a vengarse en esta nueva película de Paul Schrader.

Everybody™s Talking About Jamie (en cines y Amazon Prime): En esta adaptación de un musical del West End, Max Harwood interpreta a un adolescente de Sheffield que sueña con convertirse en drag queen.

Fauci (en cines): Un documental sobre el doctor Anthony Fauci.

Come From Away (Apple TV+): Una versión filmada del galardonado musical de Broadway sobre los miles de viajeros desviados a Newfoundland, Canadá, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo.

Malignant (en cines y HBO Max): James Wan dirige esta película de terror sobre una joven con visiones perturbadoras que se vuelven realidad.

Queenpins (en cines): Kristen Bell y Kirby Howell-Baptiste interpretan a mejores amigas cuyo esquema ilegal de club de cupones estafa millones de corporaciones.

Language Lessons: (en cines): Natalie Morales dirige, coescribe y coprotagoniza un drama sobre la amistad entre una profesora de español y su alumno.

16 de septiembre:

Best Sellers (en cines y on demand): Aubrey Plaza interpreta a una editora de libros y Michael Caine a un autor irritable en esta comedia.

Blue Bayou (en cines): El guionista y director Justin Chon interpreta a un adoptado coreano criado en un pequeño pueblo de Louisiana que, como adulto casado, enfrenta una posible deportación.

Copshop (en cines): Gerard Butler y Frank Grillo protagonizan este thriller de acción de Joe Carnahan ubicado en la Nevada rural.

Cry Macho (en cines y HBO Max): Clint Eastwood dirige y actúa como un exastro del rodeo y criador de caballos que acepta un trabajo para traer a un joven de México a casa.

The Eyes of Tammy Faye (en cines): Jessica Chastain interpreta a Faye Tammy Bakker, y Andrew Garfield a Jim Baker, en el drama de Michael Showalter sobre los televangelistas.

My Name Is Pauli Murray (en cines y Amazon Prime): Las realizadoras de RBG Julie Cohen y Betsy West describen a la activista afroamericana de derechos civiles no binaria.

The Nowhere Inn (en cines y on demand): Una película de metaficción sobre Carrie Brownstein haciendo un documental sobre Annie Clark, la músico independiente conocida como St. Vincent.

The Starling (Netflix): Melissa McCarthy interpreta a una mujer que sufre la pérdida de un hijo pequeño cuya batalla con un pájaro territorial se convierte en un modo de curación.

22 de septiembre:

Dear Evan Hansen (en cines): Stephen Chbosky dirige esta adaptación repleta de estrellas del musical de Broadway ganador de un Tony, con Ben Platt retomando su papel de adolescente dolorosamente tímido.

The Guilty (en cines y luego en Netflix, el 1 de octubre): Jake Gyllenhaal interpreta a un policía degradado que trabaja en el servicio telefónico de emergencias 911 y recibe una llamada de una mujer secuestrada.

1 de octubre:

Venom: Let There Be Carnage (en cines): Una secuela de Venom de 2018, con Tom Hardy retomando su papel de periodista de investigación con poderes sobrehumanos gracias a un simbionte alienígena que se ha instalado en su cuerpo.

The Addams Family 2 (en cines y on demand): Una secuela de la cinta animada de 2019.

The Many Saints of Newark (en cines y HBO Max): Una precuela de la serie de HBO de David Chase The Sopranos, con Michael Gandolfini, hijo del fallecido protagonista James Gandolfini, interpretando al jefe de la mafia de Nueva Jersey cuando era más joven.

Titane (en cines): La cinta ganadora de la Palma de Oro de la cineasta francesa Julia Ducournau es un drama de terror corporal sobre una mujer con una placa de titanio en la cabeza y un vínculo único con los automóviles.

8 de octubre:

No Time to Die (en cines): En la 25ta película de James Bond, Daniel Craig regresa como el agente 007, con Cary Fukunaga como director.

Lamb (en cines): Una pareja en la zona rural de Islandia descubre un extraño recién nacido en su granero.

Mass (en cines): Dos pares de padres (Jason Isaacs y Martha Plimpton, Reed Birney y Ann Dowd) conectados por la tragedia se encuentran para una conversación de dolor y culpa.

Survive the Game (en cines y on demand): Bruce Willis protagoniza este thriller criminal sobre una redada de drogas que sale mal.

15 de octubre:

Halloween Kills (en cines): El director David Gordon Green y la actriz Jamie Lee Curtis regresan para esta secuela del relanzamiento de Halloween de 2018.

The Last Duel (en cines): Ben Affleck y Matt Damon, junto con Nicole Holofcener, escribieron este drama de la Francia medieval de Ridley Scott, protagonizado por Adam Driver, Damon y Affleck.

The Velvet Underground (en cines y Apple TV+): El director Todd Haynes describe a la emblemática banda de rock de Nueva York en su debut como documentalista.

Bergman Island (en cines y on demand): Tim Roth y Vicky Krieps interpretan a una pareja de cineastas que visita la azada de Ingmar Bergman en el drama de Mia Hansen-Lí¸ve.

22 de octubre:

Dune (en cines y HBO Max): La adaptación de Denis Villeneuve del clásico de ciencia ficción de Frank Herbert, protagonizada por Timothée Chalamet, Oscar Isaac y Zendaya.

The Electric Life of Louis Wain (en cines, y en Amazon Prime el 5 de noviembre): Benedict Cumberbatch interpreta a un excéntrico ilustrador británico en este drama de época de Will Sharpe.

The Harder They Fall (en cines, y en Netflix el 3 de noviembre): Un western de venganza protagonizado por Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield y Regina King.

Becoming Cousteau (en cines): Un documental de Liz Garbus sobre el oceanógrafo francés Jacques Cousteau.

The French Dispatch (en cines): Wes Anderson elabora una oda intrincadamente detallada a la revista The New Yorker en este relato de ficción sore un periódico estadounidense en Francia.

Ron™s Gone Wrong (en cines): Una película animada donde los niños tienen amigos robots, sólo el robot de un chico de 11 años llamado Ron (con la voz de Zach Galifianakis) no funciona del todo.

27 de octubre:

Passing (en cines, y en Netflix el 10 de noviembre): Rebecca Hall debuta como directora en este drama de época ambientado en el Harlem de la década de 1920 protagonizado por Tessa Thompson y Ruth Negga.

19 de octubre:

Antlers (en cines): Keri Russell y Jesse Plemons protagonizan este thriller de terror de Scott Cooper, sobre un pueblo de Oregón y una criatura sobrenatural.

Last Night in Soho (en cines): El thriller sobre viajes en el tiempo de Edgar Wright, ambientado en el Londres de los años 60, es protagonizado por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie.

Army of Thieves (Netflix): La precuela de Zach Snyder de su película de 2021 sobre atracos de zombis Army of the Dead.

5 de noviembre:

Eternals (en cines): Chloé Zhao dirige esta película de Marvel sobre seres inmortales protagonizada por Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington y Brian Tyree Henry.

Finch (Apple TV+): Tom Hanks interpreta a un ingeniero en robótica que se encuentra entre los pocos sobrevivientes de un evento solar cataclísmico.

Spencer (en cines): Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana en este drama de Pablo Larraín.

Julia (en cines): Las realizadoras del documental RBG Betsy West y Julie Cohen realizan un perfil de la chef pionera de la TV Julia Child.

Red Notice (en cines, y en Netflix el 12 de noviembre): Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds protagonizan este thriller de acción sobre una persecusión global.

12 de noviembre:

Belfast (en cines): Un relato semiautobiográfico en blanco y negro de Kenneth Branagh sobre una familia de clase trabajadora en la capital de Irlanda del Norte en la década de 1960.

Tick, Tick ... Boom! (cines, y Netflix el 19 de noviembre): Lin-Manuel Miranda debuta como director con esta adaptación del musical de Jonathan Larson protagonizada por Andrew Garfield.

17 de noviembre:

The Power of the Dog (en cines, y en Netflix el 1 de diciembre): Jane Campion dirige esta historia de dos hermanos (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) en un rancho de Montana donde uno trae a casa a una nueva esposa (Kirsten Dunst).

Bruised (en cines, y en Netflix el 24 de noviembre): Halle Berry dirige y protagoniza esta cinta sobre una luchadora de artes marciales mixtas deshonrada con una última oportunidad de redención.

19 de noviembre:

Ghostbusters: Afterlife (en cines): Jason Reitman dirige una secuela del clásico de los 80 que dirigió su padre, Ivan Reitman.

King Richard (en cines y HBO Max): Will Smith interpreta a Richard Williams en una película biográfica sobre el padre de las grandes tenistas Venus y Serena Williams.

Mothering Sunday: (en cines): Eva Husson dirige este drama sobre una sirvienta (Odessa Young) en una gran casa británica que tiene una aventura con el hijo de buena cuna del vecino (Josh O™Connor).

24 de noviembre:

House of Gucci (en cines): Adam Driver y Lady Gaga interpretan a Patrizia y Maurizio Gucci, los cerebros de la casa de modas Gucci.

Encanto (en cines): El 60to largometraje animado de Disney es una cinta ubicada en Colombia con música de Lin-Manuel Miranda sobre una familia cuyos miembros poseen poderes mágicos.

National Champions (en cines): Un mariscal de campo universitario estrella (Stephan James) hace huelga por una compensación justa horas antes del juego más importante del año.

Resident Evil: Welcome to Racoon City (en cines): La séptima película con actores reales de esta serie adaptada de los videojuegos presenta un nuevo elenco.