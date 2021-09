Ruedan lágrimas: Musical "Come From Away" llega a Apple TV+

a eventos más tontos, como una noche ruidosa en un bar local donde se insta a los visitantes a besar un bacalao.

Si bien los ataques terroristas están siempre presentes en el musical, la atención se centra en la respuesta de una ciudad de Canadá. Las palabras World Trade Center y terrorista se pronuncian una sola vez cada una. A los creadores les gusta llamarlo una historia del 12 de septiembre.

David Hein, quien colaboró en el guion y la música y reconoce que ha visto el show tantas veces que perdió la cuenta, dijo que los primeros planos de la versión cinematográfica y el uso de cámaras cuentan la historia de manera poderosa en un nuevo medio.

Hablamos mucho sobre cuando éramos chicos que amábamos el teatro y sólo podíamos permitirnos los asientos en la parte de atrás. Ahora, poder brindarles a los chicos que ni siquiera pueden ir a Broadway o a los chicos que no pueden obtener asientos en primera fila la oportunidad de verlo de cerca, es una gran oportunidad y es simplemente maravilloso.

Wheatley ha estado con Come From Away cada paso del camino, desde su nacimiento en La Jolla Playhouse en California en 2015 hasta su larga carrera en Broadway y sus nominaciones a los premios Tony. Recuerda su proceso de audición, que no fue demasiado prometedor.

Ni siquiera me planché la camisa. Estaba tan cansado de ir a audiciones y no conseguirlas. Era como mi forma de comportarme mal. Si hubiera sabido en 2015 lo lejos que iba a llegar este show, creo que tal vez me hubiera planchado la camisa.

