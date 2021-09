Bolivia: Al menos 21 personas mueren en accidente carretero

Al menos 21 personas fallecieron y otras diez resultaron heridas el lunes en la tarde al caer a un barranco el autobús en que viajaban en una zona rural del centro de Bolivia, según un informe preliminar de la policía.

Las tareas de rescate continuaban en el lunes por la noche. Los heridos eran llevados a centros médicos en la ciudad de ciudad de Quillacollo, dijo el jefe de la policía de Tránsito de la zona mayor Helsner Torrico. Hemos contado 21 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, dijo.

El autobús cayó a un barranco de más de doscientos metros cuando se dirigía del poblado rural de Morochata a Quillacollo en la provincia de Cochabamba.

El accidente ocurrió en un sinuoso camino de tierra en una región montañosa. En esa zona el camino no tiene más de cuatro metros, dijo Sabino García de la radio rural de Morochata a The Associated Press.

La policía dijo desconocer las causa del accidente.