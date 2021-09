Bielorrusa condena a dos opositores a 10 y 11 años de cárcel

Un tribunal de Bielorrusia sentenció el lunes a dos de los principales activistas de la oposición a largos periodos de cárcel, la acción represiva más reciente contra la disidencia a raíz de las protestas antigubernamentales que comenzaron hace un año.

Maria Kolesnikova, integrante del Consejo de Coordinación, fue arrestada en septiembre del año pasado y permanece detenida desde entonces. Un tribunal de Minsk la declaró culpable de conspirar para tomar el poder, de crear una organización extremista y convocar acciones que afectan la seguridad del Estado, y la sentenció a 11 años en prisión.

El abogado Maxim Znak, otro importante miembro del Consejo de Coordinación que enfrentaba los mismos cargos, recibió una condena de 10 años.

Kolesnikova, que ayudó a coordinar las protestas contra el gobierno que estallaron luego de las elecciones presidenciales de 2020 consideradas fraudulentas, resistió los intentos de las autoridades para obligarla a abandonar la nación.

Kolesnikova y Znak fueron enjuiciados en privado, y sólo se permitió que sus familiares estuvieran presentes en la audiencia de sentencia el lunes.

Para muchos, Maria se ha convertido en un ejemplo se resiliencia y de la lucha entre el bien y el mal. Estoy orgullosa de ella, dijo su padre, Alexander, a The Associated Press el lunes. No es un veredicto, sino la venganza de las autoridades.

Bielorrusia fue sacudida por meses de protestas impulsadas por el sexto mandato conseguido por el presidente Alexander Lukashenko luego de las elecciones presidenciales de agosto de 2020. El mandatario respondió a las manifestaciones con una represión masiva en la que más de 35.000 personas fueron detenidas y miles fueron golpeadas por la policía.

