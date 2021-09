"Shang-Chi" rompe récord en fin de semana festivo en EEUU

epresentó un gran alivio para Hollywood, que había tenido estrenos tumultuosos en las últimas semanas durante un repunte de casos de COVID-19 impulsado por la variante delta. El estreno de varias películas ha sido pospuesto para el otoño, incluidas Top Gun: Maverick, Jackass Forever y Clifford the Big Red Dog, todas de Paramount Pictures. Sin embargo, lo registrado por Disney este fin de semana debería dar confianza a los próximos estrenos de gran presupuesto, como la cinta de James Bond No Time to Die de los estudios MGM y United Artists Releasing, y Venom: Let There Be Carnage de Sony Pictures.

Tal vez nadie celebró más el domingo que los propietarios de las salas de cine. Los exhibidores han argumentado que los estrenos simultáneos canibalizan significativamente la venta de entradas. Warner Bros., que está poniendo todos sus estrenos de 2021 simultáneamente en HBO Max, se ha comprometido a poner fin a esta práctica el próximo año.

La cinta que más recaudó la semana pasada, la película de terror Candyman de Universal, retrocedió al segundo lugar con 10,5 millones de dólares.

