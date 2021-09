Reportan disparos cerca de palacio presidencial de Guinea

Se registraron disparos el domingo por la mañana cerca del palacio presidencial de la capital de Guinea y se escucharon durante horas, informaron testigos, planteando preocupaciones en materia de seguridad en una nación de ífrica Occidental que tiene un largo historial de tomas de poder e intentos de golpe de Estado.

El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que un guardia presidencial y otros elementos de las fuerzas de seguridad habían contenido la amenaza y repelido al grupo de agresores.

Continúan los operativos de seguridad para restablecer el orden y la paz, señala el comunicado.

Sin embargo, el comunicado no pudo ser corroborado de forma independiente y de momento no había comentarios del presidente Alpha Conde. La televisora estatal transmitió música y otra programación, pero no informó de los disparos que en el vecindario de Kaloum en la capital Conakri durante toda la mañana.

Conde ha enfrentado cada vez más críticas desde que buscó un tercer mandato el año pasado, señalando que el límite de dos periodos no aplicaba a él debido a un referendo constitucional que impulsó.

Al final fue reelegido, pero la acción provocó violentas protestas callejeras durante las cuales, según la oposición, decenas de personas perdieron la vida. Conde, que tiene 83 años, podría permanecer en el cargo hasta 2030 si vuelve a ganar en 2025.

Asumió el cargo en 2010 en las primeras elecciones democráticas de la nación desde que se independizó de Francia en 1958. Muchos vieron su presidencia como un nuevo comienzo para el país, que ha estado sumido en décadas de un mandato corrupto y autoritario.

___

La periodista de The Associated Press Krista Larson en Dakar, Senegal, contribuyó a este despacho.