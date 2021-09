Condenan empresa en EEUU por importar madera ilegal de Perú

Una empresa estadounidense fue condenada el viernes a pagar 200.000 dólares a Perú por importar madera ilegal de los bosques de la Amazonía en un caso inédito en su tipo, informaron las autoridades estadounidenses.

Global Plywood and Lumber Trading LLC se declaró culpable el viernes ante el Tribunal de Distrito de Columbia por violar la Ley Lacey que prohibe la importación de madera talada de forma ilegal, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado enviado a The Associated Press.

La empresa admitió que no actuó con diligencia al importar a Estados Unidos madera de origen ilegal procedente de la Amazonía peruana en 2015. El pago de 200.000 dólares se entregará al Ministerio del Ambiente. El tribunal también condenó a la empresa a pagar otra multa de 5.000 dólares.

Según el Departamento de Justicia, Global Plywood and Lumber Trading LLC se constituyó en Nevada y operaba desde la ciudad de Poway en California.

En 2015 la empresa compró unos 1.135 metros cúbicos de madera dura en bruto a tres proveedores peruanos. La madera, consistente en especies de cumala, de la región peruana de Loreto, llegó al puerto estadounidense de Houston a bordo del carguero Yacu Kallpa el 27 de septiembre de 2015, donde fue incautada por los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras.

La investigación reveló que aproximadamente el 92% de la madera que Global Plywood and Lumber Trading LLC importaba había sido talada o transportada ilegalmente.

La Ley Lacey prohíbe, entre otras cosas, la importación de plantas, fauna y flora silvestres o pescado sin ejercer la debida diligencia para identificar el origen de las mercancías. Global Plywood and Lumber Trading LLC se disolvió en 2017, después de haber decomisado y eliminado la madera ilegal.