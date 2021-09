Uber y Lyft cubrirán gastos de demandas por ley de Texas

Las compañías de taxis Uber y Lyft anunciaron el viernes que cubrirán los honorarios jurídicos de cualquier conductor que sea demandado por una nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas.

En Texas la ley prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas, lo que con frecuencia es antes de que las mujeres sepan que están embarazadas. En lugar de que las autoridades sean las encargadas de hacer valer la ley, ésta concede a los ciudadanos el derecho de demandar civilmente y exigir una indemnización a cualquier persona que colabore en un aborto, incluidos quienes transporten a las mujeres a las clínicas.

Lyft, con sede en San Francisco, dijo que ha creado un fondo para cubrir el 100% de los honorarios jurídicos de los conductores demandados conforme a esa ley si prestaron un servicio solicitado a través de la app de la compañía. Lyft calificó la ley de Texas como un atentado contra el derecho de las mujeres a decidir, y señaló que además donará un millón de dólares a Planned Parenthood, una organización de clínicas comunitarias que proporcionan información y asistencia para el control de la natalidad y el aborto, entre otros servicios.

Queremos ser claros: los conductores nunca son responsables de controlar a dónde van sus pasajeros ni por qué. Imaginen ser un conductor que no sabe que está infringiendo la ley por darle un viaje a alguna persona, señaló Lyft en un comunicado. De forma similar, los pasajeros no tienen que justificar, ni siquiera compartir, a dónde van ni por qué. Imaginen ser una mujer embarazada que intenta llegar a una cita médica y no sabe si el conductor le cancelará por temor a infringir una ley.

El director general de Uber, Dara Khosrowshahi, respondió al comunicado de Lyft anunciando en un tuit una política similar para sus conductores.

Los conductores no deberían ser puestos en peligro por llevar a las personas a donde deseen, escribió Khosrowshahi. Uber también tiene su sede en San Francisco.