Shang-Chi de Marvel busca cambiar estereotipos asiáticos

Al igual que muchos actores asiáticos, Simu Liu ha interpretado al hombre anónimo que practica artes marciales pero que inevitablemente pierde ante un hombre blanco con más habilidades. Ese fue uno de sus primeros trabajos de acrobacia.

Sí, tomé mi cheque y me fui a casa. No me quejé realmente, dijo el actor chino-canadiense. Pero entonces ves el panorama general y las oportunidades que están disponibles para los artistas asiáticos. Ves que, sí, después de cierto punto, realmente no hay una mayor representación.

Ahora es momento de que Liu combata a los malos y sea el número 1 en la lista de créditos. El actor protagoniza la primera cinta de Marvel Studios sobre un superhéroe asiático, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos). La muy anticipada película, estrenada este fin de semana, tiene todos los distintivos de una gran apuesta de Marvel: enormes escenas de pelea, alucinantes acrobacias y locaciones impresionantes. Aunque Shang-Chi puede dar patadas voladoras y golpear a cualquier oponente, ¿será este ˜maestro del kung fu™ lo suficientemente poderoso para hacer que Hollywood deje sus viejas narrativas y apoye proyectos de actores y cineastas de origen asiático?

La película, dirigida y escrita por asiático-estadounidenses, se centra en Shang-Chi, quien está entrenado para matar pero trata de vivir una vida normal en San Francisco. Awkwafina y el comediante Ronny Chieng también son parte del elenco.

El cómic original se inspiró en las populares películas de kung fu de los años 70. Mientras les rinde homenaje, también se esfuerza por dar humanidad fuera de la acción. Liu, conocido por la serie de comedia Kim™s Convenience, ganó el papel por su aptitud para la actuación, no por sus habilidades de karate.

Es su comedia. Su habilidad es mostrar fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo, dijo el director Destin Daniel Cretton. Su humanidad es lo que rompe los estereotipos.

El género de las películas de artes marciales ha sido por décadas una espada de doble filo para los asiático-estadounidenses. Bruce Lee, quien nació en San Francisco, es reconocido por llevar las películas de kung fu de Hong Kong a públicos no asiáticos por su impresionante destreza en artes marciales. Pero para muchos hombres asiático-estadounidenses, todavía es un rito de iniciación que los llamen en chiste Bruce Lee o Jackie Chan o que les pregunten si saben karate.

Cuando me mudé a California de Hawái, fue la primera vez que una persona equis en un bar me dijo a la ligera y en broma Bruce Lee, dijo Cretton. Amo a Bruce Lee. Es increíble. El único problema es que era lo único que teníamos.

De hecho, un sondeo nacional encargado por la organización sin fines de lucro Leading Asian Americans to Unite for Change encontró a principios de año que 42% de 2.766 adultos encuestados no podían nombrar a un asiático-estadounidense actualmente famoso. ¿Las dos siguientes respuestas más populares? Jackie Chan y Bruce Lee.

Para Phil Yu, quien comenta sobre cultura popular asiático-estadounidense en su blog Angry Asian Man y también es copresentador del podcast They Call Us Bruce, dice que Bruce Lee y Jackie Chan nunca fueron realmente el problema, sino la forma en que Hollywood hacía la fórmula.

Se siente como artes marciales, el concepto ha sido distorsionado a través del lente occidental, es usado para encasillarnos, para hacernos sentir más pequeños y para burlarse de nosotros, dijo Yu. En Shang-Chi, tienes una película que es casi completamente asiática... o casi todos los rostros son asiáticos, tienes espacio para que cada uno sirva un espacio narrativo diferente.

Otro cliché que persiste en las historias es el mítico mentor asiático que entrena a un protagonista blanco en artes marciales. Luego el pupilo blanco se convierte en un salvador en Estados Unidos. Esta es una historia que hizo que Marvel fuera criticado cuando en 2017 eligió a un protagonista blanco para la serie de Netflix Iron Fist.

El equipo de Shang-Chi asegura que su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel es algo que habla de la experiencia asiática-estadounidense. La aventura de alto octanaje es finalmente un drama familiar sobre un joven inmigrante asiático que va en contra de los deseos de su padre para vivir su propia vida en América. Dave Callaham, uno de los guionistas, dijo que se sintió conmovido con la historia.

He escrito profesionalmente por 19 años. Es la primera vez que me piden que escriba desde mi propia perspectiva, dijo Callaham. Cada película que he escrito es ˜paso uno: imagina que eres un hombre hermoso llamado Chris™, un hombre blanco generalmente.

Shang-Chi es la producción más reciente sobre artes marciales que le da a actores asiáticos un papel protagónico. Snake Eyes (G.I. Joe: Snake Eyes), con el astro de Crazy Rich Asians (Locamente millonarios) Henry Golding, basada en el personaje de G.I. Joe, se estrenó en julio. Esa película también es protagonizada por Andrew Koji, el actor principal de la seri de HBO Max Warrior. El drama histórico, que ha sido renovado para una tercera temporada, se inspiró en una idea propuesta por Bruce Lee. También está la recientemente renovada serie de CW Network Kung Fu, una nueva versión de la serie de los 70 en la que David Carradine intepretaba a un monje shaolin.

Olivia Liang, estrella de la nueva Kung Fu, dijo que siente que los asiáticos están reclamando más presencia.

Llegamos a tener personajes de carne y hueso que también se imponen y practican artes marciales... Esta es la mayor diferencia que siento ahora, dijo Liang en el estreno de Shang-Chi el mes pasado. Los espectáculos conforman la manera en la que vemos el mundo. Al haber sido tan infrarrepresentados por tanto tiempo, la gente que no ve muchos asiáticos en la comunidad olvida que somos parte del tejido de su mundo.

Yu, el bloguero de Angry Asian Man, está agradecido de ver más adaptaciones progresivas, pero está listo para ver talento asiático más allá de estos terrenos.

Todavía estamos interpretando en este palco de asiáticos a héroes de artes marciales, dijo Yu. No hay nada inherentemente malo en eso. Pero el palco debería ser más grande. Mira todas estas historias encabezadas por asiáticos que han salido en los últimos años.

Shang-Chi llega en un momento en el que los asiático-estadounidenses buscan escapismo pero también se sienten más visibles. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los asiáticos y asiáticos-estadounidenses han sido objeto de abusos físicos y verbales basados en su raza debido a que el virus fue reportado primero en China. Todos los actores en Shang-Chi han usado su plataforma para pronunciarse en contra de esta situación o donar dinero.

Al igual que la comedia romántica Crazy Rich Asians hace tres años, Shang-Chi tiene más presión que otras películas de Marvel. Esa presión sobre que el futuro de los proyectos protagonizados por asiáticos está ligado al éxito en la taquilla.

Siempre somos vistos como el ˜otro™, dijo Jodi Long, quien interpreta a la señora Chen en la película. Simplemente creo que a veces no nos consideran. Espero que esta película cambie eso porque es nuestro primer superhéroe asiático. Tenemos muchos héroes en nuestra comunidad asiática-estadounidense.

La videoperiodista de AP Amanda Lee Myers contribuyó a este despacho.

Tang reportó desde Phoenix y es miembro del equipo de raza y etnicidad de The Associated Press. Está en Twitter como https://twitter.com/ttangAP.