Tiffany Haddish da alegría a The Card Counter

Tiffany Haddish puede agradecer a Martin Scorsese por su papel en The Card Counter de Paul Schrader, al menos indirectamente.

Fue Scorsese quien abrió los ojos de Schrader al poder de la actriz cómica al explicarle por qué eligió a Albert Brooks en un papel bobo, aparentemente plano, en Taxi Driver. Schrader le preguntó y Scorsese le dijo que fue porque pensó que Brooks encontraría algo en él.

Si eliges a un cómico, llevarán algo a un papel, incluso si no son risas. Ellos se harán interesantes, dijo Schrader. Está en su ADN.

Y es una teoría a la que suele regresar, desde que eligió a Richard Pryor en su debut Blue Collar a llevar a Cedric the Entertainer a su más reciente película First Reformed (El reverendo).

Así que cuando surgió el nombre de Haddish para el papel de La Linda, una agente de apuestas que se ve involucrada con el misterioso jugador de póquer William Tell, interpretado por Oscar Isaac, el mismo director se sintió intrigado.

Le da un poco de alegría, le da su carisma, dijo Haddish el jueves en el Festival de Cine de Venecia antes de su estreno mundial. Todo buen drama, sin importar lo oscuro que sea, necesita un poco de luz para que la gente pueda tomar un respiro, eso era lo que esperaba lograr.

La actriz, de 41 años, consultó con algunos apostadores profesionales que conoce para saber más sobre sus motivaciones. No le sorprendió lo que escuchó.

Me sonó como un montón de personas babosas, dijo. Yo no sentía eso, dije ˜no haré que sea babosa, eso es un hecho™.

Aunque ha tenido algunos papeles serios, fue un pequeño aprendizaje para Haddish al principio. Pero estaba dispuesta a hacerlo.

Para alguien con los antecedentes de Tiffany una de las cosas más difíciles de aprender es que no tiene que ser cada diálogo perfecto, dijo Schrader.

Haddish lo puso de una manera más clara.

Cuando llegamos a los ensayos el primer día apesté. Apesté muchísimo. Era horrible porque sentía que eso era en lo que deberías ser horrible, en un ensayo, dijo. Jugamos mucho y lo que me encanta de Paul es que fue abiertamente honesto conmigo, lo cual es lo más refrescante del mundo. Aprendí mucho de él, y estoy muy agradecida, Paul, que me dejaste estar en la película y que no me corriste por ese primer ensayo.

Haddish no apuesta mucho, dijo. Mantiene sus apuestas bajo un límite de 20 dólares y dos horas. Pero sí hizo una gran apuesta, sobre ella misma, cuando gastó el dinero de su renta para pagar una clase de actuación y terminó sin casa por un tiempo.

Me dije que lo pagaría a largo plazo y ¡aquí estoy en Italia, en Venecia!, dijo Haddish triunfal. Así que, cariño, me resultó redituable.

The Card Counter compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia junto con filmes como The Power of the Dog de Jane Campion y The Hand of God de Paolo Sorrentino. The Card Counter se estrena en cines de Estados Unidos el 10 de septiembre.

