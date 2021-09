Cuba presentará sus vacunas contra el COVID-19 a la OMS

Las tres vacunas de producción cubana contra el nuevo coronavirus, que se usan masivamente en la isla, serán presentadas a la Organización Mundial de la Salud para su calificación, dijeron científicos y funcionarios de la nación caribeña.

A partir de que hemos recibido el autorizo de uso de emergencia de 3 vacunas contra la #COVID19 por la autoridad regulatoria cubana... tenemos previsto comenzar intercambios con la OMS para su reconocimiento, escribió el jueves Eduardo Martínez, presidente de BioCubafarma, el conglomerado estatal que produce medicamentos en la isla.

La empresa desmintió comentarios de prensa en Estados Unidos sobre que la entidad internacional había negado el visto bueno a Soberana 02, Soberana Plus y Adbala, los tres inoculantes desarrollados por la nación caribeña.

La propia BioCubafarma indicó en sus cuentas en las redes sociales que desde la etapa de desarrollo de las vacunas cubanas se ha intercambiado información con representantes de la OMS y la ha mantenido actualizada de los resultados. Próximamente tendremos conversaciones sobre el proceso de precalificación, agregó.

The Associated Press hizo un pedido de comentarios a la OMS que no fue contestado en lo inmediato.

Tenemos experiencias positivas de intercambio con la OMS para la certificación de las vacunas, como por ejemplo las vacunas Heberbiovac HB y QuimiHib para la hepatitis B y el virus de la influenza tipo B, respectivamente, dijo por su parte en su cuenta de Twitter Marta Ayala, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que creó Abdala.

Cuba es la única nación latinoamericana que desarrolló y produce vacunas propias contra el COVID-19 y actualmente se encuentra en una campaña masiva de inmunización para los adultos.

El jueves la Dirección Nacional de Epidemiología informó que desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 se reportaron 665. 672 casos positivos de los cuales casi 6.000 pacientes fallecieron.

Además, las autoridades cubanas indicaron que el 5 de septiembre comenzarán a vacunar masivamente pero escalonados por edades a los menores de 18 años con el objetivo de normalizar la presencialidad en las clases, que debían comenzar en las aulas este primero de mes y arrancarán el lunes pero mediante televisión pública.

Cuba ha registrado un leve descenso de los casos esta semana luego de un repunte con miles de contagios diarios y el sistema de salud casi en el colapso por la falta de infraestructura, oxigeno y medicamentos. El rebrote obedeció a una flexibilización de las normas de distanciamiento social a comienzos de año y la llegada de la variante Delta.

Las autoridades dijeron inicialmente que el 70% de su población estaría vacunada para agosto, una meta que no se cumplió y que esperan alcanzar entre septiembre y fin de año. También se inició el uso de las vacunas chinas Sinopharm -donadas por el país asiático- en un esquema de combinación con Soberana Plus.