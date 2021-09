Corte Suprema dividida mantiene la ley del aborto de Texas

Una Corte Suprema profundamente dividida permitió que una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos siga en vigor, despojando a muchas mujeres de su derecho a interrumpir un embarazo en el segundo estado más grande del país.

En una votación en la madrugada del jueves, el alto tribunal rechazó por 5 votos a favor y cuatro en contra una apelación de emergencia presentada por quienes facilitan abortos y otros, que buscaban frenar la aplicación de la norma que entró en vigor el miércoles.

La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de la salud detecten actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones adecuadas procesalmente a la ley de Texas, incluyendo en las cortes estatales del estado de Texas", dijo el tribunal en un fallo sin firmar.

El presidente de la corte, John Roberts, y los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan discreparon.

Los legisladores de Texas redactaron la ley para evadir la revisión de la corte federal al permitir que sean los ciudadanos a título personal quienes presenten demandas civiles ante la corte estatal contra cualquier persona implicada en un aborto, que no sea el paciente. Los funcionarios estatales y locales hacen cumplir otras leyes contra el aborto, con posibles sanciones penales.

Después de que una corte de apelaciones estatal se negó a revisar el texto antes de su aplicación, los contrarios a la medida solicitaron la revisión de la Corte Suprema.