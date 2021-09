Nicaragua: autorizan breves visitas a opositores presos

El gobierno de Nicaragua permitió el martes que varios de los 35 opositores detenidos en los últimos tres meses, tres de ellos aspirantes a la presidencia, fueran visitados por familiares durante algunos minutos, según relataron personas que fueron autorizados para ingresar a la cárcel de El Chipote, en Managua.

El abogado Oscar Téllez, hermano de la excomandante guerrillera Dora María Téllez, de 65 años y presa desde el 13 de junio, dijo a The Associated Press que logró conversar con ella y la encontró muy delgada y muy pálida, porque no reciben sol más que un día a la semana.

Mi hermana ha perdido 12 libras de peso. No ha sido maltratada, pero tampoco está bien tratada, porque está en aislamiento total como el resto de las presas y presos políticos. No pueden verse ni conversar entre ellos, dijo Téllez.

Agregó que la icónica exguerrillera sandinista que a los 22 años, en 1978, protagonizó un asalto armado al Palacio Nacional durante una sesión del Congreso controlado por el dictador Anastasio Somoza, está bien de ánimo porque ella es una mujer fuerte.

Aunque no han recibido torturas físicas, están en aislamiento total, con una luz encendida todo el día en las celdas y sin poderse comunicar entre ellos. El aislamiento también es tortura, afirmó Oscar Téllez.

Señaló que su hermana le contó que la comida en la cárcel al comienzo era muy mala pero ha mejorado y ahora es aceptable y que la policía impide el ingreso de alimentos que les llevan sus familiares. Solo les dejan pasar agua y a veces botellitas de suero y artículos de higiene personal, comentó.