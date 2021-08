Naciones balcánicas posponen clases por repunte de COVID-19

Kosovo pospuso el martes el comienzo del año escolar para los estudiantes de niveles hasta la escuela secundaria, dos semanas después de un repunte de las infecciones por COVID-19 debido a la variante delta, y se tomaron nuevas precauciones en otros países de los Balcanes Occidentales, como Albania y Serbia.

El portavoz del gobierno de Kosovo, Perparim Kryeziu, dijo a The Associated Press que las autoridades ordenaron algunas nuevas medidas restrictivas, que incluyen posponer las clases hasta el 13 de septiembre, imponer un toque de queda nocturno de 10 p.m. a 5 a.m., que restaurantes y bares sólo operen en exteriores y el uso obligatorio de mascarillas tanto en interiores como en exteriores.

Las medidas preventivas han sido bien recibidas por maestros y padres de familia, que temen que la variante delta haya creado una situación más peligrosa para los estudiantes y sus familias.

La vida de las personas es una prioridad, y luego otros temas, opinó Mergim Mestani, quien además de maestro es padre de familia.

La directora Shqipe Vllasaliu Mehmedi hizo preparativos para que la escuela Naim Frasheri en Pristina, la capital de Kosovo, iniciara ya el año escolar con clases presenciales, pero dijo que la escuela sopesa ahora la enseñanza en línea si la situación del coronavirus no mejora.

Kosovo vio más de 2.000 nuevas infecciones al día en agosto, diez veces más que hace menos de un mes. Eso plantea un peligro creciente, ya que menos del 20% de sus 1,8 millones de personas están vacunadas.

En la vecina Albania, las clases se pospusieron hasta el 27 de septiembre. El gobierno de Tirana está pidiendo a la gente que se vacune, advirtiendo que de lo contrario podría tener que hacer obligatorias las vacunas para los trabajadores de la salud, maestros, profesores y estudiantes. Aproximadamente un tercio de los 2,8 millones de habitantes de Albania han sido vacunados.

___

Los periodistas de The Associated Press Llazar Semini en Tirana y Jovana Gec en Belgrado contribuyeron a este despacho.