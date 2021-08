Hombre declara que R. Kelly abusó sexualmente de él

Luego de varios días de testimonios de mujeres que afirmaron haber sido preparadas y abusadas sexualmente por R. Kelly, un hombre subió al estrado el lunes para decir que el cantante de R&B lo explotó de la misma manera cuando él era un estudiante de secundaria.

El testigo en el juicio a Kelly, acusado de tráfico sexual en Nueva York, rindió declaraciones en la corte federal de Brooklyn sin usar su verdadero nombre. Dijo que Kelly lo atrajo a su casa en el área de Chicago en 2007 con ofertas falsas de ayudarlo con su incipiente carrera musical.

Kelly le preguntó a la presunta víctima, entonces de 17 años, qué estaba dispuesto a hacer por la música, contó el testigo. A lo que dijo que él respondió: Llevaré tus maletas... Cualquier cosa que necesites estaré dispuesto a hacer.

No es eso. No es eso, dijo que Kelly contestó antes de preguntarle si alguna vez fantaseó con tener sexo con hombres. Describió cómo Kelly luego se puso de rodillas y procedió a darme sexo oral a pesar de que no me gustaba.

Después de eso, declaró, me dijo que lo mantuviera entre él y yo.