Ed Asner, astro de "Lou Grant" y "Up", muere a los 91 años

Ed Asner, el fornido y prolífico actor que se convirtió en una estrella en la mediana edad como el brusco pero adorable periodista Lou Grant, primero en el exitoso programa de comedia The Mary Tyler Moore Show y luego en la serie de drama Lou Grant, murió el domingo. Tenía 91 años.

El representante de Asner confirmó el deceso del actor en un correo electrónico a The Associated Press. La cuenta oficial de Twitter de Asner incluía una nota de sus hijos: Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. No hay palabras para expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza, buenas noches, papá. Te amamos.

Macizo como el liniero de fútbol que alguna vez fue, el calvo Asner era un actor veterano de cine y televisión cuando fue contratado en 1970 para interpretar a Lou Grant en The Mary Tyler Moore Show. Durante siete temporadas fue el jefe desaliñado de la exuberante Mary Richards (Moore) en una sala de redacción de TV ficticia de Minneapolis. Más tarde, interpretaría el papel durante cinco años en Lou Grant.

El personaje de Asner conquistó al público desde el primer episodio de Mary Tyler Moore, cuando le dijo a Mary en su reunión inicial: Tienes coraje. ... ¡Odio el coraje! El elenco incluía a Ted Knight como Ted Baxter, un presentador de noticias tonto; Gavin MacLeod como Murray Slaughter, un sarcástico redactor de noticias; y Betty White como la manipuladora conductora del programa Sue Ann Nivens, obsesionada con el sexo. Valerie Harper y Cloris Leachman, en sus respectivos papeles como las vecinas de Mary, también tuvieron luego sus propios programas.

Asner es el tercer actor de The Mary Tyler Moore que muere en los últimos meses. Leachman falleció en enero y MacLeod en mayo.

White, de 99 años, es la única sobreviviente del elenco.

Asner ganó tres premios Emmy al mejor actor de reparto por Mary Tyler Moore y dos al mejor actor por su trabajo en Lou Grant. También recibió Emmys por su trabajo en las miniseries Rich Man, Poor Man (1975-1976) y Roots (1976-1977).

Tuvo más de 300 créditos como actor y se mantuvo activo hasta el final haciendo cine y televisión. En 2003, interpretó a Santa Claus en la exitosa película de Will Ferrell Elf. Fue el padre de John Goodman en la efímera comedia de CBS de 2004 Center of the Universe y la voz del protagonista anciano en la éxitosa cinta animada de Pixar Up de 2009. Más recientemente, participó en series de televisión como Forgive Me y Dead to Me.