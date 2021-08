Evacuado: Han "abandonado" a nueva generación de Afganistán

antes de recibir la autorización para salir, a pesar de que algunos no tenían pasaporte.

Cuando subí al avión, estaba pensando que por fin, gracias a dios, estaba a salvo. ¿Pero qué pasa con la demás gente que se queda en Afganistán?, se preguntó en una videoconferencia desde Huesca, donde fue reubicado junto a su familia el jueves, un día después de aterrizar en Madrid.

Hay gente que me llama diciendo que ahora no hay salario ni del gobierno ni de los talibanes. Y lo bancos están cerrados y no pueden pagar la evacuación de sus familias", apuntó el reportero.

Ahmadi explicó que mientras las tropas extranjeras se retiran del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, muchos de sus familiares están buscando alternativas para salir del país a través de Irán y Pakistán.

El excorresponsal cree que el futuro de Afganistán es sombrío. Culpa, principalmente, al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por seguir adelante con la decisión de retirar sus tropas del país.

Como no pudo negociar un buen acuerdo con el Talibán, Estados Unidos nos entregó a los talibanes, a un grupo que tiene vínculos con muchos grupos terroristas en todo el mundo", afirmó. Abandonaron a la nueva generación de Afganistán.

Teme que estalle una guerra muy sangrienta entre los talibanes y la filial del grupo extremista Estado Islámico en los próximos meses y años, que atraiga a extremistas extranjeros y deje a millones de personas inocentes atrapadas en el conflicto.

Ese es el motivo por el que dejar Afganistán duele a cada momento, dijo. Pero no podía trabajar por el futuro de su país mientras su vida estuviera en peligro, añadió. Pero si las cosas se calmasen hasta cierto punto, si se formase un gobierno que garantice ciertas condiciones aunque el Talibán siga en el poder, consideraría regresar.

Siempre le digo a mis amigos que cualquier país fuerte lo es porque la gente que trabaja por él, así que no podemos dejar nuestro país para siempre", apuntó.

Somos una generación que no ha vivido ni un solo día sin guerra en Afganistán, pero si queremos que las generaciones futuras vean ese día, tenemos que trabajar por nuestro país", afirmó Ahmadi.