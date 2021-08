Directora de Time™s Up renuncia tras escándalo de Cuomo

firmaron una carta abierta en la que se incluían como fundadoras.

Este deslumbrante debut siguió con los Globos de Oro de ese mes, a los que las asistentes llevaron vestidos negros y broches de Time™s Up para llamar la atención sobre el movimiento por la igualdad de género.

Tchen, quien es abogada, trabajó como asistente del presidente Barack Obama y directora ejecutiva del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas. Cofundó el Fondo de Defensa Legal Time™s Up en 2017, junto con Kaplan y otras dos mujeres. El fondo se estableció para ayudar a los supervivientes con sus costos legales, y recaudó casi 22 millones de dólares en menos de un año desde que se creó.

La salida de Kaplan se precipitó por una carta abierta de los simpatizantes de Time™s Up que acusaron a sus líderes de trabajar para alinearse con abusadores a expensas de las supervivientes.

En un comunicado publicado el jueves la junta directiva de Time™s Up elogió la dirección de Tchen, diciendo que ha hecho una diferencia en la vida de tantos y agradecemos su duro trabajo e impacto. Pero aceptaron que su renuncia era una medida de responsabilidad, dijo la junta directiva.

Esta no es la primera vez que el grupo de activistas se ha visto afectado por su liderazgo. Tchen asumió la dirección en 2019, luego de que la ex presidenta de la WNBA Lisa Borders renunciara como presidenta y directora general cuando su propio hijo fue acusado de una conducta sexual inapropiada.

Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo y miembro de la junta directiva extendida de Time™s Up, ofreció su perspectiva sobre este momento turbulento a The Associated Press. Burke describió a Time™s Up como una joven organización surgida en medio de un cambio enorme con buenas intenciones que lidia ahora con la forma de ejercer el poder años después de que el #MeToo se hiciera viral.

Creo que deben hacer una gran introspección y al final de cuentas, podría ser que necesitaran encontrar la forma de trabajar de una manera diferente, dijo. Que tengan que delegar algo de poder y tengan que sacrificar algunas de las victorias para poder hacer bien el trabajo, de la forma en la que la gente confía.

