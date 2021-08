ONG piden a AMLO impedir retorno del plan Quédate en México

fueron devueltos a México por la administración Trump en 2019 para que esperaran aquí sus procesos de asilo, una política que decenas de colectivos denunciaron duramente porque dejaba a los migrantes a merced de los cárteles y en condiciones de vulnerabilidad iguales o mayores a las que les habían hecho huir de sus países.

El presidente Joe Biden suspendió el programa el día en que asumió la presidencia, el 20 de enero de 2021, y actualmente está revisando muchos de los casos de las personas acogidas al mismo. Sin embargo, la paralización de la medida fue llevada a los tribunales de Estados Unidos por quienes la defendían, un juez federal en Texas ordenó reimponerla, sus detractores apelaron y el caso acabó llegando a la Corte Suprema.

La semana pasada, el alto tribunal estadounidense suspendió temporalmente la decisión del juez en Texas y se prevé que pueda pronunciarse el martes por la noche de forma definitiva sobre este asunto. Ante esta posibilidad, las ONG firmantes de la carta recordaron que es imposible reinstaurar el programa sin la colaboración activa de las autoridades mexicanas tal y como pasó durante el gobierno de Trump. Por eso, pidieron a México que se oponga a su restablecimiento, porque aunque Estados Unidos tendría que acatar una eventual decisión de sus tribunales, México no.

Al ser consultada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó a AP en un breve mensaje que México no es parte del proceso judicial referido, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense. No hemos sido notificados al respecto, ni tenemos alguna comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el asunto, por lo que no podemos emitir un comentario al respecto por el momento, agregó la cancillería.

La participación del ejecutivo mexicano en el mencionado programa fue pactada en diciembre de 2019 e impulsada la primavera siguiente tras la amenaza de Trump de imponer aranceles a México si no frenaba el flujo de migrantes hacia el norte. Dicha actuación también ha sido denunciada por ONG ante tribunales mexicanos que todavía no se han pronunciado al respecto.