Colombia: capturan hermanos pedidos en extradición por EEUU

La Fiscalía colombiana informó el lunes la captura de los hermanos Leonardo y Ervin Góngora Cuero, requeridos en extradición por una corte del Distrito de Texas, Estados Unidos, para que respondan por el presunto delito de tráfico trasnacional de estupefacientes.

"De acuerdo con la justicia de Estados Unidos los Góngora Cuero serían coordinadores del envío de estupefacientes en lanchas rápidas y semisumergibles desde Tumaco, Nariño (suroeste de Colombia) hasta Centroamérica", indicó en una declaración oficial Javier García Trochez, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada.

Las autoridades capturaron a los hermanos Góngora Cuero después de incautar más de una tonelada de cocaína. Tres de estas diligencias se dieron en aguas internacionales en inmediaciones de México y Guatemala.

Según la Fiscalía colombiana los Góngora Cuero serían los principales articuladores de una red narcotraficante de la estructura Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en Nariño y que no se acogió al proceso de paz firmado en 2016 con el gobierno.

Además, los señalan de ser los coordinadores de todos los movimientos narcotraficantes en las costas de Tumaco controlando el acopio del cargamento, las embarcaciones y reclutando a quienes lo llevarían previa verificación de su condición de salud para descartar claustrofobia o enfermedades cardiovasculares.

Los indicios dan cuenta de que escogían los puntos de embarque, las rutas y los sectores de abastecimiento para que la cocaína llegara a Tapachula, en la costa sur del estado de Chiapas, en México, agregó la Fiscalía en un comunicado.

En septiembre de 2019 tres náufragos fueron descubiertos en Tumaco por la Armada colombiana con 1,2 kilos de cocaína que pretendían llevar a México. Por medio de interceptaciones, las autoridades colombianas descubrieron que los hermanos Góngora Cuero habrían intentado conseguir información sobre la operación. Desde ese momento comenzaron a seguirles el rastro.

Según la Fiscalía, los Góngora Cuero dividían el pago en dos: la primera mitad de lo acordado por el transporte de los narcóticos la daban antes de zarpar y la otra sería destinada a los familiares para la defensa judicial en caso de que fueran capturados.

En un audio difundido por la Fiscalía, se escucha la voz de quien se presume es Ervin Góngora, alias Pate Guasca, hablando con una mujer que sería esposa de un hombre capturado y le dice que él se encargará de los gastos que requiera llevar su proceso judicial. "No se preocupe por eso... a su marido no se lo dejo morir, no tengo cuándo. Su marido tiene que sentirse como si estuviera acá afuera, señala quien sería Góngora.

En lo que va del año Colombia ha extraditado a más de 90 personas a Estados Unidos, la mayoría requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico.