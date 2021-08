"Free Guy" vuelve a liderar taquilla de EEUU y Canadá

Cuatro cintas con estrellas como Hugh Jackman y Michael Keaton en su reparto se estrenaron en los cines de Estados Unidos y Canadá y sólo a la que tiene cachorros animados le fue bien. Sin embargo, no fue suficiente para superar a la película de comedia y acción Free Guy, protagonizada por Ryan Reynolds, la cual lideró la taquilla por segundo fin de semana consecutivo.

PAW Patrol: The Movie, un estreno de Paramount dirigido a los niños que también se puede ver en el servicio de streaming Paramount+, recaudó 13 millones de dólares, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo. Fue por mucho el mejor desempeño de los estrenos, que incluyeron tres cintas para adultos que no lograron atraer un público significativo: la de acción The Protégé, con Keaton y Maggie Q, el thriller de ciencia ficción Reminiscence, que también se puede ver en la plataforma HBO Max, y la película de terror The Night House de Rebecca Hall, la cual recibió buenas críticas.

La cima de la taquilla fue para Free Guy, una cinta de 20th Century y Disney que sólo está en cines. Recaudó 18,8 millones de dólares este fin de semana, elevando su total a nivel internacional a 112 millones de dólares. El estudio señaló que el buen desempeño se debía a la publicidad de boca en boca.

A continuación, las cifras estimadas de ventas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Free Guy, 18,8 millones de dólares.

2. PAW Patrol: The Movie, 13 millones.

3. Jungle Cruise, 6,2 millones.

4. Don™t Breathe 2, 5,1 millones.

5. Respect, 3,8 millones.

6. The Suicide Squad, 3,4 millones.

7. The Protégé, 2,9 millones.

8. The Night House, 2,9 millones.

9. Reminiscence, 2 millones.

10. Black Widow, 1,2 millones.