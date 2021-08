Asesinan a tres personas al suroeste de Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron el domingo el asesinato de tres personas en un resguardo indígena en Cauca, ubicado al suroeste y una de las zonas más convulsas del país.

La policía informó que, de acuerdo con información preliminar, las víctimas ”cuyas identidades aún no se han confirmado_, estaban en una fiesta en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, cuando llegaron hombres armados que dispararon a la multitud.

Dos personas habrían muerto en el lugar y otras dos resultaron heridas y fueron remitidas a un centro médico, donde una de ellas falleció y la otra permanece en recuperación.

El gobernador del Resguardo de Canoas, Gustavo Montano Valencia, indicó a The Associated Press que los asesinatos se registraron dentro del territorio indígena en que habita la etnia Nasa, sin embargo las víctimas no serían de la comunidad.

Las víctimas fueron afrodescendientes que estaban compartiendo en el lugar donde se estaba haciendo la actividad y lamentablemente cayeron dentro de nuestro territorio con armas de fuego, afirmó.

Tras un consejo de seguridad extraordinario llevado a cabo en Santander de Quilichao, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló como presunto responsable del homicidio colectivo al frente Dagoberto Ramos, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el gobierno en 2016.

Ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos (aproximadamente 25.800 dólares) por alias Darío, presunto responsable de este hecho... se da por una disputa de rentas criminales", señaló el ministro en rueda de prensa.

El comandante de la región 4 de la Policía, el general Pablo Ruiz, dijo que según la información proporcionada por la comunidad el ataque fue perpetrado por seis sujetos que se movilizaban en tres motocicletas y llevaban pistolas.

Estamos estableciendo científicamente y con criminalística el conteo de las ojivas de las armas para establecer su procedencia y si estas armas fueron utilizadas en otros homicidios, explicó Ruiz.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ha reportado en Cauca 11 masacres en lo que va del año, de las 67 que ha documentado en todo el país, siendo el departamento con más hechos violentos de este tipo.

En 2020, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 76 masacres en Colombia, el 62% se produjeron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.