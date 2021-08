EEUU: Hombre se entrega tras alegar que tenía una bomba

indagaban sus antecedentes el jueves por la tarde. No revelaron detalles sobre un posible motivo, y no se anunciaron de inmediato cargos en su contra.

Los investigadores habían estado en comunicación con familiares de Roseberry y se enteraron que su madre había fallecido recientemente, dijo el jefe de la policía del Capitolio, J. Thomas Manger. Había otros problemas con los que estaba lidiando", agregó, sin dar a conocer detalles específicos.

Sin embargo, poco después parecieron surgir algunas pistas en las redes sociales.

Mientras la policía seguía con las negociaciones, se difundió en Facebook el video en vivo de Roseberry dentro de su camioneta, la cual estaba llena de monedas y cajas. Amenazó con provocar explosiones, expresó hostilidad hacia el presidente Joe Biden, utilizó palabras altisonantes para advertir de una revolución y expuso una serie de agravios relacionados con la postura de Estados Unidos en Afganistán, los servicios de atención médica y las fuerzas armadas.

La exesposa de Roseberry, Crystal Roseberry, dijo que había visto las imágenes del suceso y le confirmó a The Associated Press que se trataba de su exmarido. Dijo que nunca se había enterado de que tuviera explosivos, aunque sí era un ávido coleccionista de armas de fuego.

Vides publicados en Facebook antes de que la página fuera retirada parecen mostrar a Roseberry en la marcha realizada el 14 de noviembre en Washington, a la cual acudieron miles de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump para protestar lo que aseguraban se trataba de un fraude electoral. Uno de los videos parecía haber sido grabado por Roseberry mientras caminaba junto a cientos de personas con banderas de Estados Unidos y de Trump, gritando ¡detengan el robo!.

El incidente del jueves comenzó alrededor de las 9:15 de la mañana cuando el sospechoso colocó su vehículo sobre la acera frente a la biblioteca. Una vez que se acercó un policía, el conductor le dijo que tenía una bomba y sujetaba lo que el agente creía que se trataba de un detonador. La camioneta no tenía matrícula.

La policía aún estaba registrando el vehículo el jueves por la tarde y había identificado algunos artículos preocupantes, entre ellos contenedores de gas propano, señaló Manger. Pero aún no estaba claro si Roseberry tenía explosivos en la camioneta.

No sabemos si hay algún explosivo en el vehículo; sigue siendo una escena activa, agregó el jefe policial.

______

Long reportó desde New Buffalo, Michigan. Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer en Boston, Tom Foreman Jr. en Charlotte, Carolina del Norte, y Zeke Miller, Nathan Ellgren, Ashraf Khalil, Alex Brandon en Washington contribuyeron a este despacho.