Chile acogerá grupo de familias afganas

Ahora ya no tengo país, sólo me queda Chile, dijo el miércoles Zahara Habibi, una estudiante de medicina de la Universidad de Chile que abogó por su hermana y por las mujeres que corren peligro en Afganistán luego que el Talibán tomó el control de su país.

Habibi, de 32 años, habló en línea ante la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas/os chilena, reunida de emergencia para analizar la situación de las mujeres en Afganistán. La gente no confía en ellos (los talibanes), dijo Habibi, citada por el periódico electrónico El Mostrador. Las mujeres y las niñas están en peligro, pueden ser violadas sexualmente, niñas de 4, 6, 10 o 12 años, añadió.

(Los talibanes) deben asegurar que lo que ellos hicieron en su primer gobierno no se vuelva a repetir. No más matar mujeres con piedras, no más decapitaciones, no más ejecuciones públicas, no más mutilaciones de órganos sexuales femeninos, añadió llorando Habibi.

Tras escucharla, la presidenta de la Comisión, Maite Orsini, llamó al gobierno a que permitan el ingreso al territorio bajo lo establecido en la ley 20.430 de protección a los refugiados... Chile tiene herramientas para no ser meros espectadores de la situación y debemos usarlas.

La situación de Habibi, que vive desde hace tres años en Chile, se conoció tras una publicación en Facebook donde pidió ayuda a las autoridades locales para rescatar a su familia de Afganistán, especialmente a su hermana Zainab, quien por ser académica en la Universidad de Kabul y divorciada corre más peligro ante los talibanes.

El presidente Sebastián Piñera precisó que el país sudamericano recibirá a algunas familias afganas, estamos pensando del orden de 10 familias que son mujeres, que se han dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres.

El canciller Andrés Allamand, al explicar que Zainab integra el grupo de familias que serán acogidas en Chile, dijo que Zainab es muy destacada, académica universitaria, ha tenido vinculación con derechos humanos a favor de las mujeres... es divorciada. Estas tres características la ponen como una especie de blanco de los talibanes.

La canciller subrogante, Carolina Valdivia, dijo el miércoles que, de momento, siete familias han expresado su deseo de refugiarse en Chile.