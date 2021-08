México: Juez ordena arresto de Laura Bozzo por delito fiscal

Un juez federal solicitó la detención de la presentadora peruana de televisión Laura Bozzo, buscada por presuntamente haber cometido un delito fiscal.

Un funcionario federal, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso, dijo el miércoles a The Associated Press que se pidió el arresto debido a que la presentadora incumplió un fallo de un juez que días antes le inició un proceso y le ordenó presentarse voluntariamente a prisión.

Bozzo no se presentó, por lo que ahora será buscada para ser detenida.

La presentadora tiene un adeudo fiscal por casi 13 millones de pesos (más de 650.000 dólares), dijo el funcionario.

Según el procedimiento, la Fiscalía General de la República también solicitará a la Interpol la emisión de una ficha roja de búsqueda internacional, en caso de que Bozzo se encuentre fuera de México.

En 2006, Bozzo fue condenada en Perú por un juzgado anticorrupción a cuatro años de prisión suspendida por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir en relación con sus nexos con el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La sentencia de los jueces peruanos indicó que Bozzo recibió favores ilegales a cambio de su apoyo, durante la emisión de su programa de tertulia, a la reelección de Fujimori. La presentadora se hizo conocida en el país sudamericano porque sus programas, en los que los participantes incluso se lamían las axilas o tomaban el sudor de otras personas, provocaban escándalo.

Nunca fue a prisión porque las sentencias de cuatro años no se pagan con cárcel. Pasó la mayor parte del tiempo en unos estudios de televisión en Lima donde grababa un programa de espectáculos que se transmitía en otros países.

___

El periodista de AP Franklin Briceño contribuyó a este despacho desde Lima.