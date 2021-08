Yatra entra de lleno al reggaetón con Jhay Cortez

Sebastián Yatra se animó a hacer un reggaetón en compañía de Jhay Cortez con Delincuente, un tema sensual en el que habla de sexo seguro con una chica que se desata en la cama.

Es lo más reggaetón que he hecho, como reggaetón puro, dijo el cantautor colombiano de pop en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. Hace rato vengo escuchando a Jhay y me encanta, cada vez más siento que como compositor es un chico superdotado... No tuvimos que pensarlo mucho, todo hizo sentido.

Antes de su lanzamiento el fin de semana pasado, Yatra causó revuelo con imágenes en las que parecía ser arrestado por la policía. En realidad se trataba de parte de la promoción del video del tema, grabado el mes pasado en Miami.

Pude salir de la cárcel para ser parte del lanzamiento, dijo en chiste. Tengo que tener cuidado con la poli.

En la canción, Yatra y el puertorriqueño Cortez les dicen a sus respectivas chicas, con la que tienen una relación ardiente, que llevan preservativos.

Por supuesto el sexo es parte de nuestras vidas y no hay que tratarlo como un tema tabú, pero sí es importante que nos protejamos en ese sentido, dijo Yatra.

Uno por las ganas toma decisiones así inmaduras o locas y terminas metido en situaciones de las que no hay mucha salida o pones a esa otra persona en una situación muy fuerte. Hay que ser muy responsable porque no sólo estás jugando con tu vida y tus cosas sino con las de la otra persona con la que compartes ese momento tan íntimo, agregó.

El video de Delincuente, que suma más de 2,7 millones de vistas desde su lanzamiento el pasado jueves, fue dirigido por Daniel Durán, con quien también había hecho equipo para el clip de Pareja el año. La canción es producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con quienes Yatra ya había trabajado en canciones como Pareja del año y su álbum Fantasía.

Yatra grabó su parte de la canción en España, donde se encontraba grabando la serie musical de Netflix de próximo estreno Érase una vez... pero ya no del director mexicano Manolo Caro, en la que comparte créditos con Nía Correia y Mónica Maranillo.

La semana pasada fue anunciado como finalista a los Premios Billboard de la Música Latina por su canción TBT con Rauw Alejandro y Manuel Turizo en la categoría canción latin pop del año.

Amo esa canción, es de mis últimos lanzamientos antes de que arrancara toda esta locura de la pandemia. Me trae recuerdos buenos y malos de ese momento, pero igual es bonito que tanto tiempo después sea reconocido un tema como este, dijo.

Próximamente formará parte de la gira de Enrique Iglesias y Ricky Martin por Estados Unidos y Canadá. El recorrido comienza el 25 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y termina el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California.

Uno dice ˜guau, no puede ser que la vida esté volviendo a una normalidad™. Uno se ha ido acostumbrando a estar encerrado, dijo Yatra. Aprovechen para ir a los shows. No se van a arrepentir.