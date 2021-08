27 a bordo de crucero en Belice dan positivo a COVID

Veintisiete personas a bordo de un crucero Carnival, todos tripulantes menos un pasajero y todos vacunados, dieron positivo a COVID-19 justo antes de que la embarcación se detuviera en Ciudad de Belice esta semana, informó la Junta de Turismo de ese país.

El barco Carnival Vista, que viaja con una tripulación de más de 1.400 personas y casi 3.000 pasajeros, llegó el jueves a la isla Cozumel, en el Caribe mexicano, después de su paso por Belice y el viernes se encontraba ya de regreso hacia Galveston, Texas, de donde partió.

Hemos manejado la situación utilizando estrictos protocolos de salud que incluían colocar a los que dieron positivo en aislamiento y a sus contactos cercanos en cuarentena, indicó la compañía el viernes en un comunicado.

Además, durante el viernes hicieron pruebas a los pasajeros no vacunados antes del desembarque en Texas el sábado. Según Carnival, las autoridades sanitarias estadounidenses ya están informadas de la situación.

De acuerdo con la Junta de Turismo de Belice, los 27 contagiados tenían síntomas leves o eran asintomáticos y después de rastrear a sus contactos no se detectaron nuevos casos positivos. El 99,98% de los tripulantes estaban vacunados, así como 96,5% de los pasajeros.

En Belice, las autoridades revisaron los protocolos sanitarios del crucero, pidieron a los pasajeros que tenían pruebas que mostraran sus certificados de que eran negativas e hicieron tests adicionales aleatorios entre quienes no disponían de uno. Finalmente permitieron el desembarco de los turistas, ya que las normas locales solo prevén impedirlo si el número de infectados supera el 2% del total de pasajeros.

Al llegar a Cozumel se realizó un protocolo similar que permitió el desembarco de los turistas no contagiados el jueves.

Según explicó a AP Hector Sosa, vocero de la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo, donde está Cozumel, todas las navieras reportan cualquier caso positivo mucho antes de llegar a puerto, luego un grupo de autoridades mexicanas revisan que los infectados están aislados y que se pusieron en marcha las medidas de contingencia necesarias y posteriormente es cuando se permite el desembarco del resto.

No es la primera vez que ocurre, hemos tenido 3 cruceros donde ha ocurrido lo mismo, agregó Sosa. No obstante, aseguró que las medidas que se llevan a cabo han tenido éxito siempre y no se ha puesto a nadie en peligro.

Carnival requiere que todos los pasajeros estén vacunados, aunque hubo excepciones para niños y personas con padecimientos médicos. La línea de cruceros dijo en un comunicado del 4 de agosto que todos los pasajeros deben usar mascarillas en ciertas áreas al interior y presentar una prueba negativa de COVID a tres días de embarcar para los cruceros que inician el 14 de agosto.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo en su sitio web que había investigado al Carnival Vista y el crucero sigue bajo observación.