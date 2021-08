Homeroom retrata año escolar sin precedentes

con su compañía productora Open™hood y Proximity Media, una empresa que cofundó con Coogler. En un comunicado su colega de Oakland llamó a Nicks un cineasta magistral con una asombrosa habilidad para acercarnos a sujetos que son importantes para nuestro tejido social pero que suelen ser ignorados.

En Hulu, Homeroon se podrá ver junto con The Waiting Room y The Force. Pero la esposa de Nicks, Vanna Sivilay, y su hijo Paolo, no la han visto aún, es demasiado difícil para ellos.

Lo que esos chicos hicieron en esa película son cosas que mi hija nunca tendrá la oportunidad de hacer, dijo Nicks, recordando a Karina marchando cuando era niña en 2014 después de las muertes de Michael Brown, de 18 años, y Eric Garner, de 43, dos hombres afroestadounidenses muertos a manos de la policía. Estos chicos te dejan esperanzado por muchas cosas.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP