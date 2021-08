The Killers entran en un nuevo y rico paisaje musical

o construir un escenario más pequeño para Pressure Machine.

Es una época incierta para la industria de los conciertos, con las tasas de vacunación de COVID-19 desplomándose mientras la altamente contagiosa variante delta arrasa por el país. La perspectiva que parecía brillante al comienzo del verano es menos optimista.

The Killers, que fueron nominados el miércoles a un Premio MTV a los Videos Musicales en la categoría de rock por My Own Soul™s Warning, están programados para participar en un megaconcierto el 21 de agosto para celebrar a Nueva York. Comparten cartel con Paul Simon, Patti Smith, Bruce Springsteen, LL Cool J, Elvis Costello y Earth, Wind & Fire. También están apuntados para el Festival Musical Firefly en Delaware y el Festival Musical Sandjam en Florida.

Cruzamos los dedos para poder seguir avanzando y que la gente se vacune y podamos cambiar de rumbo, dijo Flowers. Éramos muy optimistas hace unos meses y ahora empieza a oscurecerse un poco, pero nos morimos de ganas de regresar al escenario.

